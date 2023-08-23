Medipol Üniversitesi rekorunu egale etti: Beş YKS birincisi tercih etti

2016 yılından beri gelenek değişmedi; üniversite sınavı şampiyonları bu yıl da Medipol’ü tercih etti. YKS 1.’lerinin değişmez adresi olan Medipol’ü bu sene 5 birinci birden kazandı. 2023 YKS AYT sayısal birincisi Namık Emre Acar, AYT eşit ağırlık 1.’si Emre Ekici, TÜBİTAK ek puanıyla Türkiye birincileri Dilara Altundağ ve Sude Filiz Diren ile ek puanla TYT birincisi olan Esma Koçoğlu İstanbul Medipol Üniversitesini tercih etti. Beş Türkiye birincisinin yanı sıra Türkiye 6.’sı Emirhan Başer, 11.’si Serra Aygın, 12.’si Atanur Uludağ (ek puan), 14.’sü Feyzanur Kırlak (ek puan), 16.’sı Ebrar Özyalvaç, 26.’sı Zeynep Öz ve 30.’su Zeynep Karakoca; İngilizce eğitim veren Uluslararası Tıp Fakültesini (UTF) kazandı. 10 kişilik kontenjanının tamamını YKS’yi ilk 30’da tamamlayan adaylar arasından kabul eden Medipol UTF, bu sene de ‘En Yüksek Taban Puana Sahip Fakülte’ olarak öne çıktı. Ayrıca Türkiye 41.’si Ensar Kocabıyık, 58.’si Utkan Demirli, 60.’sı Yusuf Bolluk, 70.’si Şeyma Komi, 73.’sü Alperen Öztürk, 79.’su Mehmet Yasin Dede, 81.’si Özgenur Korkmaz, 90.’sı Esat Eren Değeroğlu ve 91.’si Barış İrdem de İstanbul Medipol Üniversitesinde eğitim görecek.

Rektör Ceran: Geleceğin bilim insanları Medipol'de yetişecek

YKS şampiyonları, düzenlenen basın toplantısında, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Ceran tarafından kamuoyuna tanıtıldı. Moderatörlüğünü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Malkoç’un yaptığı toplantıda konuşan Prof. Ceran, Türkiye’nin en başarılı öğrencilerinin Medipol’ü tercih etmelerinin bir gelenek halini aldığını kaydetti. İstanbul Medipol Üniversitesinin başarılı öğrencileri yetiştirmenin yanı sıra donanımlı altyapısıyla bilgiyi bizzat ürettiğini vurgulayan Ceran şöyle dedi: “Seçkin öğrencilerin Medipol’ü tercih etmesi sorumluluğumuzu artırıyor. YKS’yi en ön sırada tamamlayan öğrencilerimize, Mütevelli Heyetimizin desteği ile tam burslu eğitim vermekle kalmıyor, hazırlık eğitimlerinin 2. yarıyılını ABD’de yine tam bursla sağlıyor ve Harvard-MIT gibi dünyanın en prestijli okullarında staj yapma ve gözlemci olma hakkı sunuyoruz. Tüm bunlarla amacımız; araştırmacı doktor ve bilim insanı yetiştirmek, böylece yarının Aziz Sancar’larının ortaya çıkmasına vesile olabilmek. Bu gençleri sadece Türkiye’nin değil, dünyanın iftihar edeceği bilim insanları haline getireceğiz.”

TYT birincisi Koçoğlu: Medipol'ü kazandığım için gururluyum

Asrın felaketine Kahramanmaraş’ta yakalanan ve evlerinin hasar alması sonrası taşındıkları Adana’da sınava hazırlanarak ek puanla TYT birincisi olan Esma Koçoğlu ise depremin kendisini çok olumsuz etkilediğini söyledi. Depremde yakın arkadaşının vefat ettiğini ifade eden Koçoğlu şöyle dedi: “Yaşadığımız kayıplardan ötürü bir süre derslere ara vermek zorunda kaldım. İlerleyen süreçte hedeflerimi düşündüm ve onlara odaklanmam gerektiğine karar verdim. Emeklerimin karşılığında İstanbul Medipol Üniversitesini kazandığım için gururluyum. Kendime idol olarak Aziz Sancar’ı görüyorum.”

Eşit ağırlık birincisi: Ekici: Ülkeme faydalı olmak istiyorum

AYT eşit ağırlık birincisi Emre Ekici, yapacağı bilimsel çalışmalarla gelecekte dezavantajlı gruplara faydalı olmak istediğini söyledi. AYT sayısal birincisi olan Namık Emre Acar ise Medipol’de alacağı eğitimin ardından, sadece hasta kabul eden bir hekim olmakla kalmayıp araştırmacı bilim insanı olmaya gayret edeceğini ifade etti. TÜBİTAK ek puanıyla Türkiye birincisi olan Sude Filiz Diren, sınava hazırlık maratonunun son bir ayında kütüphaneden hiç çıkmadığını ve sürekli ders çalıştığını belirtti. Sınav öncesi kendisine güvendiğini kaydeden Diren, gelecekte multidisipliner çalışmalar yaparak ülkemize katkı sağlamak istediğini söyledi. TÜBİTAK ek puanıyla diğer birinci Dilara Altundağ ise kimya alanındaki olimpiyat çalışmalarını ve YKS sürecini beraber sürdürdüğünü ifade etti. Altundağ, Medipol’ün araştırmacı hekim yetiştirme vizyonunun tercihinde önemli bir etken olduğunu dile getirdi.







