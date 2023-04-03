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Mehmetçik’e iftira

Kandil’den PKK’nın selam çaktığı Altılı Masa ve HDP’nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez askerlerimize iftira attı. Seccadeye ayakkabıyla bastığı görüntüyü unutturmak için yalanlara sarılan Kılıçdaroğlu, Afganların sırını geçtiğini, askerlerin buna göz yumduğunu ileri sürdü.

04:00 . 3/04/2023 lundi
Yeni Şafak
Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Afganların sırını geçtiğini, askerlerin buna göz yumduğunu ileri sürdü.

Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Afganların sırını geçtiğini, askerlerin buna göz yumduğunu ileri sürdü.

6’lı Masa ve HDP’nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu sınır güvenliğinin kalmadığını iddia ederek, askerlere çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, Afgan kaçakların Türkiye sınırını aştığını savunarak, “Mehmetçiğimize sesleniyorum, sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin” çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin” ifadesini kullandı.

YİNE AFGANLARI GÜNDEME TAŞIDI

CHP lideri, 14 Mart’ta Hatay ziyaretinde yine Afgan mülteciler gündeme taşımıştı. İran, Afganistan ve Suriye’ye seslenen Kılıçdaroğlu, “İran sınırını aşıp Türkiye’ye gelen Afganları da geldikleri İran’a geri iade edeceğiz. Bunu Suriye’nin de İran’ın da Afganistan’ın da bilmesini isteriz” demişti. Açıklamasının devamında “kimse elini kolunu sallayarak Türkiye’ye giremeyecek” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, “Suriyelileri iki yıl içinde anavatanlarına göndereceğiz” vaadini yinelemişti.




#Altılı Masa
#HDP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Afgan
il y a 2 heures
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