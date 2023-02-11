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Mehmetçikten köylere havadan yardım

Kahramanmaraş merkezli 10 ilin etkilendiği deprem sonrası Mehmetçik karadan ulaşımın mümkün olmayan köylere helikopterlerle yardım ulaştırıyor.

09:54 . 11/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Mehmetçik köylere helikopterlerle yardım ulaştırıyor.

Mehmetçik köylere helikopterlerle yardım ulaştırıyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,
"Hava Kuvvetlerimize ait helikopterlerimiz, karadan ulaşımın mümkün olmadığı deprem bölgesindeki köylere helikopterlerle yardım malzemesi taşımaya devam ediyor"
denildi.


Depremden 119 saat sonra bir kadın enkazdan kurtarıldı
Depremden 119 saat sonra bir kadın enkazdan kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından 119 saat sonra bir kadın yaralı olarak çıkarıldı. Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından 25 yaşındaki Büşra Almusa'nın sesine ulaştı. Yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan Almusa, depremden 119 saat sonra enkazdan çıkarılarak çevredekilerin tekbir sesleri eşliğinde hastaneye kaldırıldı. Enkazdan çıkınca 2 işaret parmağını havaya kaldırarak şükreden Almusa'nın Nizip Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nda tercümanlık yaptığı öğrenildi.

Deprem bölgesinde hava durumu nasıl?
Deprem bölgesinde hava durumu nasıl?

Deprem bölgesi hava durumu tahminleri, bölgedeki afetzedeler ve depremden etkilenen vatandaşlar için endişelenen milyonlar tarafından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük ve haftalık tahminleri doğrultusunda Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve çevre illerde beklenen hava olayları açıklandı. Peki, afet bölgesindeki 10 ilde hava nasıl olacak, yağmur ve kar yağacak mı? Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde ve deprem bölgesinde yağış beklenmezken, deprem yaşayan illerimizde sıcaklıkların gece saatlerinde sıfırın altına düşeceği, Malatya'da -12'lere kadar ineceği bildirildi. İşte 11 Şubat Meteoroloji duyuruları ile deprem bölgesideki illerin hava durumları...


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#yardım
10 dakika önce
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