Mehmetçikten köylere havadan yardım

Deprem bölgesi hava durumu tahminleri, bölgedeki afetzedeler ve depremden etkilenen vatandaşlar için endişelenen milyonlar tarafından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük ve haftalık tahminleri doğrultusunda Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve çevre illerde beklenen hava olayları açıklandı. Peki, afet bölgesindeki 10 ilde hava nasıl olacak, yağmur ve kar yağacak mı? Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde ve deprem bölgesinde yağış beklenmezken, deprem yaşayan illerimizde sıcaklıkların gece saatlerinde sıfırın altına düşeceği, Malatya'da -12'lere kadar ineceği bildirildi. İşte 11 Şubat Meteoroloji duyuruları ile deprem bölgesideki illerin hava durumları...