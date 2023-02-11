Mehmetçikten köylere havadan yardım

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Mehmetçik köylere helikopterlerle yardım ulaştırıyor.
Türkiye 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 kenti yerle bir eden 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Depremler binlerce kişiyi sevdiklerinden kopardı. Ekipler ise aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İki büyük depremde 20 bin 665 kişi hayatını kaybetti, 80 bin 88 kişi ise yaralandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...
Depremin yaşandığı Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır illerinde bugün hava nasıl olacak? 11 Şubat 2023 Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde ve deprem bölgesinde yağış beklenmezken, deprem yaşayan illerimizde sıcaklıkların gece saatlerinde sıfırın altına düşeceği, Malatya'da -12'lere kadar ineceği bildirildi. İşte 11 Şubat deprem bölgesi illeri ve yurt genelinde hava durumu...
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından 119 saat sonra bir kadın yaralı olarak çıkarıldı. Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından 25 yaşındaki Büşra Almusa'nın sesine ulaştı. Yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan Almusa, depremden 119 saat sonra enkazdan çıkarılarak çevredekilerin tekbir sesleri eşliğinde hastaneye kaldırıldı. Enkazdan çıkınca 2 işaret parmağını havaya kaldırarak şükreden Almusa'nın Nizip Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nda tercümanlık yaptığı öğrenildi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve Elbistan’da 7.6’lık depremin ardından Adana Şehir Hastanesi, 11 ilde büyük kayıplara neden olan depremin yaralarını sarmak için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bölgenin sağlık üssü oldu.
Deprem bölgesi hava durumu tahminleri, bölgedeki afetzedeler ve depremden etkilenen vatandaşlar için endişelenen milyonlar tarafından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük ve haftalık tahminleri doğrultusunda Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve çevre illerde beklenen hava olayları açıklandı. Peki, afet bölgesindeki 10 ilde hava nasıl olacak, yağmur ve kar yağacak mı? Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde ve deprem bölgesinde yağış beklenmezken, deprem yaşayan illerimizde sıcaklıkların gece saatlerinde sıfırın altına düşeceği, Malatya'da -12'lere kadar ineceği bildirildi. İşte 11 Şubat Meteoroloji duyuruları ile deprem bölgesideki illerin hava durumları...
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