Memurlar bayram etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 5 milyonu aşkın memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili müjdeyi verdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Külliyedeki toplantı yaklaşık 2 saat 30 dakika sürdü. Toplantının ardından açıklama yapan Erdoğan, 3600 ek göstergeye yönelik düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı. Erdoğan, memurların ek gösterge düzenlemesiyle ilgili çalışmayı tamamladıklarını ve Meclis'in takdirine sunacak safhaya getirdiklerini bildirerek, bu konu ilk gündeme geldiğinde öğretmenlere, polislere, sağlık çalışanlarına ve din görevlilerine ek göstergelerini 3 bin 600'e çıkarma sözü verdiklerini hatırlattı.

YILBAŞINDA BAŞLIYOR

Ancak sadece bu kesimler için yapılacak bir ek gösterge artışının, memurlar arasında adaletsizliğe yol açacağını ve hiyerarşik dengeyi de bozacağını gördüklerini aktaran Erdoğan, şu bilgileri verdi: "Bunun için şartlarımızı zorlama pahasına kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık. Yardımcı hizmetler sınıfındakiler de dahil, ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı, önümüzdeki yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte birinci dereceye gelmiş olma şartıyla söz verdiğimiz tüm meslek gruplarındaki hak sahipleri hemen 3 bin 600 ek göstergeye yükseltilecektir.”

EMEKLİ AYLIĞI İKRAMİYESİ ARTACAK

“Bunun yanında genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600'den 4 bin 400'e, şube müdürü ve ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin ek göstergeleri de 2 bin 200'den 3 bine çıkartılacaktır. Ek gösterge düzenlemesi, memurlarımızın mevcut maaşlarında küçük de olsa bir artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında ciddi kazanımlar getiriyor. Somut örnek verecek olursak, ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli aylığı 1234 lira ile 1391 lira arasında, emekli ikramiyesi ise 44 bin 500 lira ile 50 bin 150 lira arasında artacaktır.”

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MAAŞLARA YANSITILACAK

"Mevcut maaşlara göre hesaplanan bu tutarlar, düzenlemenin yürürlüğe gireceği yılbaşındaki rakamlara göre çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşecektir. Yapılan artışlar elbette halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacaktır." Erdoğan, mülki idari amirleri başta olmak üzere yaptıkları iş ile özlük hakları arasındaki makas açılan kamu görevlileriyle ilgili iyileştirici bir düzenlemeyi de bu kapsamda gerçekleştireceklerini açıklayarak, ek gösterge düzenlemesinin memurlara, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Faizi düşürmeye devam edeceğiz

Ekonomideki gelişmelere de değinen Erdoğan şunları söyledi: “Enflasyon bir sorun mudur? Evet bir sorundur, ama Türkiye'nin asıl sorunun çözümü tek başına bu başlık mıdır? Kesinlikle değildir, eğer öyle olsaydı, geçmişte çok kez uygulanan enflasyon merkezli ekonomi programları ile sorun çözülmüş olurdu. Teşhis yanlış olursa, tedavi de yanıt vermez. Yanlış programlarla yıllarımız heba edilmiştir. Dünya genelinde halihazırda 136 ülkenin merkez bankası, enflasyon oranlarının altında faiz politikası uyguluyor. Buna rağmen Türkiye için eskinin köhne faiz denkleminde ısrar etmek gafletten kaynaklanmıyorsa ihanet teşebbüsü demektir. Ülkemizde teknik anlamda enflasyon değil, fiili hayat pahalılığı vardır.”

BU İKTİDAR FAİZİ ARTTIRMAYACAK

“Kimse bizden şunu beklemesin bu iktidar faizi artırmayacaktır. Tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz. Gelişmiş ülkelerin hiçbiri bu aşamada enflasyonla göre faiz verme, cari açık verme riskine girmez, giremez. Sayın Başkan niçin faizi düşürmekten bahsediyorsun? Bu ülkede yatırımcı birinci dereceden kamu bankalarıyla özel sektör bankaları da dahil olursa düşük faizle yatırıma girsin, mevcut yatırımlarını daha da genişletsin, ihracatı, istihdamı, büyümeyi sağlayalım. Bu oldukça işsizlik de bugün olduğu gibi daha da azalacaktır. Dünya milli gelirinin yüzde 70'ini oluşturan bu ülkelerin yaşadığı sancılar tabii olarak herkesi etkiliyor.”

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15 milyarlık yeni paket

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki günlerde yapılacak düzenlemeleri de açıkladı. Erdoğan şunları söyledi: “Türkiye’nin demokratik hukuk devleti niteliğini güçlendirmek için kesintisiz şekilde sürdürdüğümüz reformlar 24 maddeden oluşuyor. Teklifte hakim ve savcı yardımcılığı sistemi getirerek, 3 yıllık temel öğretim ve son eğitim süreciyle bu unvanların kazanılması ön görülüyor. Dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler önemli noktada ciddi değişimler getiriyor. Hakim ve savcıların en iyi eğitimi alarak göreve hazırlanmaları hedefleniyor.”

60 AY VADELİ KREDİ

“HSK ve Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu programlarına en geç 2 yılda bir yerinde denetim yapılacak. Noter atamalarının hızlandırılmasının yanında bu meslek grubuna tapu siciline şerh koyma, taşınmaz satış sözleşmesi yetkisinin verilme hususları yer alıyor. Yalıtımlı konut sayısını arttırmak için yeni bir çalışma başlatıyoruz. Vatandaşlarımıza binalarının yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere daire başında 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli 0,99 faizle kredi imkanı getiriyoruz.”

HAZİRANDA BAŞLAYACAK

“Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz 98 milyar liralık sosyal yardımla ihtiyaç duyan her vatandaşımızın yanında olduk. Bu yıl sosyal yardım bütçemizi daha da güçlendiriyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Desteği programıyla ekonomik olarak dezavantajlı, ancak mevcut programlardan yararlanamayan kesimlere yönelik 15 milyarlık yeni bir paketi daha gündeme alıyoruz. Vatandaşlarımız bu programa Haziran ayından itibaren başlayacaktır.”

Yazışmalarda ‘Türkiye’ kullanılacak

Türkiye’nin artık siyasi ve güvenlik önceliklerini bizzat kendisi tayin edip uygulayabilen bağımsız bir ülke olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Türkiye güçlü bir ülkedir. Ülkemize kazandırdığımız en büyük hizmet özgüven ve kararlılık duygusudur. BM’de ülkemizin uluslararası alandaki resmi adını Turkey’den Türkiye’ye çevirmiş olmamız da yeni dönemin sembollerinden biridir. Kurum kuruluşlarımız, vatandaşlarımız devletlerinin adını Türkiye olarak ifade edebilecektir. Artık bütün yazışmalarımızda devletin tüm kurumları Turkey diye ifade kullanmayacak, Türkiye adını kullanacaktır. Kabinede bu kararı aldık, BM’de de gündeme girmiş durumdadır” dedi.

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Stokçuların oyunlarını bozacağız

Stokçulara tepki gösteren Erdoğan, “Bütçe gerçekleşmelerimiz pek çok alanda yaptığımız ciddi vergi indirimlerine sapmalara rağmen iyi seviyededir. Ülkemizin kaynaklarını ücretlilere, ihracatçılara, esnaf ve sanatkarlara aktararak çok büyük faydalar sağlıyoruz. Hemen yanı başımızda sıcak çatışma patlak vermeseydi, vatandaşlarımız adımlarımızın somut adımlarını görmüş olacaklardı. Önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren bu noktaya geleceğiz. Fiyatları izahı olmayan şekilde artan ürünleri teşvik ederek stokçuların oyunlarını bozacağız” dedi.

Seçimin zamanında olacağını anlatın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda teşkilat mensuplarına “illerinizde seçimin zamanında olacağını anlatın” talimatı verdi. 3- 5 Haziran tarihlerinde Kızılcahamam’da gerçekleştirilen 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda ekonomi, 3600 ek gösterge, dış politika gibi Türkiye’nin gündemindeki önemli konular Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında karara bağlandı. Erdoğan’ın kampta, muhalefetin erken seçim çağrıları ve seçim güvenliği tartışmalarına karşı kampanya başlatması talimatı verdiği öğrenildi. Erdoğan, vekillere 6’lı masanın ‘erken seçim olacak’ iddialarına karşı illerinizde ‘seçimin zamanında olacağını anlatın’ talimatı verdiği öne sürüldü. Erdoğan’ın, seçim güvenliği konusunda kaygı duyan vatandaşların ikna edilmesi için çalışılması gerektiğine dikkat çektiği belirtildi.