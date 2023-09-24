Meral Akşener hastaneye kaldırıldı: Kılıçdaroğlu'ndan 'geçmiş olsun' telefonu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e "geçmiş olsun" telefonu.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in rahatsızlandığını ve programlarının ertelendiğini duyurdu.
Hastaneye kaldırıldı
Kontrollerinde enfeksiyona bağlı olarak kan değerleri yüksek çıkan Akşener, tedbiren hastanede müşahede altına alındı.
Akşener'in genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Rahatsızlığı nedeniyle yarın yapılacak Başkanlık Divanı toplantısını ve 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Eskişehir programını iptal eden Akşener'in tedavisinin bir süre daha hastanede devam edeceği öğrenildi.
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e 'geçmiş olsun' telefonu
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, viral enfeksiyon geçiren İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i telefonla aradı.
Akşener'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.