Meral Akşener hastaneye kaldırıldı: Kılıçdaroğlu'ndan 'geçmiş olsun' telefonu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akşener tüm il ve ilçelerde ayrı adayla seçimlere girme kararlarının blöf olmadığını vurgularken, hiçbir pazarlık yapmayacaklarının altını çizdi. Kılıçdaroğlu'nun olası bir teklifine karşı ne yanıt vereceğine yönelik soruya ise Akşener, "Bizim adaylarımızı destekleme konusunda herkes serbest. Biz artık birbirimizle rakibiz, bu defter kapandı" ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının çok şaşırtacak bir isim olacağını söyleyen Akşener, Beşiktaş adaylığı için de Mustafa Sandal'a yeşil ışık yaktı. Akşener ayrıca 2024'ün mart ayındaki seçimlerde başarısız olma durumunda 'Bütün sorumluluk bana aittir, ben gereğini yapacağım' diyerek istifa mesajı verdi.