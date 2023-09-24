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Meral Akşener hastaneye kaldırıldı: Kılıçdaroğlu'ndan 'geçmiş olsun' telefonu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, viral enfeksiyon nedeniyle hastanede müşahede altına alındı. Akşener'in genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener'e "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

20:31 . 24/09/2023 Pazar
AA
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e "geçmiş olsun" telefonu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e "geçmiş olsun" telefonu.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in rahatsızlandığını ve programlarının ertelendiğini duyurdu.

İYİ Partili Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in viral bir enfeksiyon geçirmesi sebebiyle yarın yapılacak Başkanlık Divanı toplantımız ve 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Eskişehir programımız ilerleyen bir tarihe ertelenmiştir"
dedi.

Hastaneye kaldırıldı

Kontrollerinde enfeksiyona bağlı olarak kan değerleri yüksek çıkan Akşener, tedbiren hastanede müşahede altına alındı.

Akşener'in genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Rahatsızlığı nedeniyle yarın yapılacak Başkanlık Divanı toplantısını ve 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Eskişehir programını iptal eden Akşener'in tedavisinin bir süre daha hastanede devam edeceği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e 'geçmiş olsun' telefonu

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, viral enfeksiyon geçiren İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i telefonla aradı.

Akşener'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.


Akşener CHP'ye kapıları bir kere daha kapattı: Yerel seçimler için net tavır
Akşener CHP'ye kapıları bir kere daha kapattı: Yerel seçimler için net tavır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akşener tüm il ve ilçelerde ayrı adayla seçimlere girme kararlarının blöf olmadığını vurgularken, hiçbir pazarlık yapmayacaklarının altını çizdi. Kılıçdaroğlu'nun olası bir teklifine karşı ne yanıt vereceğine yönelik soruya ise Akşener, "Bizim adaylarımızı destekleme konusunda herkes serbest. Biz artık birbirimizle rakibiz, bu defter kapandı" ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının çok şaşırtacak bir isim olacağını söyleyen Akşener, Beşiktaş adaylığı için de Mustafa Sandal'a yeşil ışık yaktı. Akşener ayrıca 2024'ün mart ayındaki seçimlerde başarısız olma durumunda 'Bütün sorumluluk bana aittir, ben gereğini yapacağım' diyerek istifa mesajı verdi.



#Meral Akşener
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#İYİ Parti
#Kürşad Zorlu
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