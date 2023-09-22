Akşener CHP'ye kapıları bir kere daha kapattı: Yerel seçimler için net tavır

"Ankara ve İstanbul adaylarımızla ilgili çalışma başlattık. En sona bırakmayacağız. Düzce ve Eskişehir adaylarımız belli. Aydın'da, Balıkesir'de bir noktaya geldik. Mustafa Sandal bey ile dostluğumuz oluştu zaman içinde, zaman zaman görüşüyoruz. Doğrusu ben kendisini istedim. Ama henüz bir anlaşma veya resmi bir konuşma yapmadık. Partiyi ziyaret ettiğinde bu şekilde konuşmadık. Konserlere yönelik başka bir konu için gelmişti. Ama bir telefon konuşmasında nabız yoklamak amaçlı bir şekilde söyledim. Keşke adım atsa. Ben çok isterim. Ama resmi bir teklif henüz götüremedik."