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Akşener CHP'ye kapıları bir kere daha kapattı: Yerel seçimler için net tavır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akşener tüm il ve ilçelerde ayrı adayla seçimlere girme kararlarının blöf olmadığını vurgularken, hiçbir pazarlık yapmayacaklarının altını çizdi. Kılıçdaroğlu'nun olası bir teklifine karşı ne yanıt vereceğine yönelik soruya ise Akşener, "Bizim adaylarımızı destekleme konusunda herkes serbest. Biz artık birbirimizle rakibiz, bu defter kapandı" ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının çok şaşırtacak bir isim olacağını söyleyen Akşener, Beşiktaş adaylığı için de Mustafa Sandal'a yeşil ışık yaktı. Akşener ayrıca 2024'ün mart ayındaki seçimlerde başarısız olma durumunda 'Bütün sorumluluk bana aittir, ben gereğini yapacağım' diyerek istifa mesajı verdi.

Seren Som
11:23 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener (Arşiv)

Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener (Arşiv)

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki yenilginin faturasını birbirine kesti.

İYİ Parti lideri seçim sonrası tüm itirazlarına rağmen adaylıkta ısrar eden Kılıçdaroğlu'na sert sözler sark etti.

Yerel seçimler için de ittifaksız yola devam edeceklerini açıklayan İYİ Parti, cumhurbaşkanı adayı gösterilmeleri için destekledikleri Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı da gözden çıkardı. Ancak İBB Başkanı İmamoğlu Akşener'in bu çıkışına yönelik "Ben hâlâ ittifakın gerekli olduğunu düşünüyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise İYİ Parti'nin 81 ilde aday çıkarma kararına yönelik yaptığı konuşmada, "Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti" ifadelerini kullandı.


'Blöf yapmıyoruz: 81 ilde aday çıkaracağız'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu sabah katıldığı FOX TV yayınında yerel seçim sürecinde atacakları adımlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Meral Akşener, yerel seçimde 81 ilde aday çıkarma kararıyla ilgili,
"Blöf yapmıyoruz. 81 ilde aday çıkaracağız.
2023 seçimleri sonrası oturup konuştuk. Aldığımız talepler ışığında GİK'ten bir karar çıktı, ben de aynı fikirdeyim. Sonuç itibariyle 81 ilde ve ilçede kendi adayımızı çıkaracağız.
Bunun bir gerekçesi var
"
dedi.

İstifa vurgusu

Akşener,
"Kesinlikle bu seçimlerde başarılı olacağımıza inanıyorum. Diyelim ki olmadı, asla tartışmayacağız. Başarısızlık olması halinde bütün sorumluluk bana aittir, ben de gereğini yapacağım"
diye konuştu.

'15 vekil kafamıza kakıldı: Pişmanım'

CHP ile ittifak sürecine ilişkin süren tartışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Akşener,
"2018'deki seçime biz yalnız girecektim ama 15 milletvekili neticesinde ittifak içerisinde girmiş olduk. Her kafası kızan 'Biz olmasak İYİ Parti olmazdı' dedi. O kadar çok kafamıza kalkıldı ki bu iş... Gelinen noktada demokrasiye dair her şey gitti. Bunu CHP'li yöneticilerin bir kısmı da yaptı. Bu linçlenmede biz aydınlandık. Ben pişmanım"
dedi.

İmamoğlu ve Yavaş'a: 'Bedeli olur'

Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığıyla ilgili şöyle konuştu:

"Millet İttifakı'nın en çok savunan liderlerden birisi benim. Bu netlikte söyliyeyim. Benim tek bir hedefimiz vardı. Tek adam sistemini değiştirebilmek.
Blöf filan yapmıyoruz. Biz kuruluş ayarlarımıza dönüyoruz. Hem İmamoğlu'nu hem Yavaş'ı öneren ben değilim. Millet önerdi, ben seslendirdim. Milletin sesini bu iki arkadaşımız reddetti. Onlar kızgın değilim. İnsanlar tercihlerinde hürdür. Ama bu tercihlerin bir bedeli olur."

'Özgür Özel ağlamak yerine keşke beni arasaydı'

Akşener, 2019 seçimlerinde muhalefetin adayının Manisa'da İYİ Parti'den gösterilmesi sonrası Özgür Özel'in ağladığını söylemesine yönelik olarak şöyle konuştu:

"Sayın Özgür Özel'in açıklamasının içinde Manisa'nın 2019'da bize verilmesi sebebiyle günlerce, sabaha kadar ağlamış. Keşke beni arayıp söyleseydi. Ağlayarak İYİ Parti'yle ağlayarak iş birliği yapmış bu arkadaşlar. Bu mecburiyete gerek yok."

'Masaya geri dönünce oylarımız düştü'

Akşener Altılı Masa'yı dağıtmasına ve sonra geri dönmesine ilişkin şöyle konuştu:
"Biz bu seçimlere öz başımıza gireceğiz, kaç kilo ediyoruz göreceğiz. Bir 3. yolun açılması lazım. Masaya geri döndük, iki arkadaşımız teklifle geldi bu teklif uygundu ve masaya geri döndük. Kaybettiğimiz oy masadan kalktığım için değil, oturduğum için gitti. Kaybettiğimiz oyun nereye gittiğini çözen problemin kendisini çözer."

Mustafa Sandal aday olacak mı?

Meral Akşener, Mustafa Sandal'ın Beşiktaş'tan aday gösterilmesi yönündeki iddialarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ankara ve İstanbul adaylarımızla ilgili çalışma başlattık. En sona bırakmayacağız. Düzce ve Eskişehir adaylarımız belli. Aydın'da, Balıkesir'de bir noktaya geldik. Mustafa Sandal bey ile dostluğumuz oluştu zaman içinde, zaman zaman görüşüyoruz. Doğrusu ben kendisini istedim. Ama henüz bir anlaşma veya resmi bir konuşma yapmadık. Partiyi ziyaret ettiğinde bu şekilde konuşmadık. Konserlere yönelik başka bir konu için gelmişti. Ama bir telefon konuşmasında nabız yoklamak amaçlı bir şekilde söyledim. Keşke adım atsa. Ben çok isterim. Ama resmi bir teklif henüz götüremedik."

'Birbirimizle rakibiz artık'

Meral Akşener, Bilge Yılmaz'ın "Seçim Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındaki çıkar grupları yüzünden kaybedildi" sözlerini de değerlendirdi. "Bilge Yılmaz, masaya oturmamıza da karşı çıkan bir isimdi. Ancak bu söylemine katılmıyorum. Ne diyeyim yani biz yük olmuşuz bu insanlara. Birbirimizle rakibiz artık biz" dedi. Meral Akşener, artık CHP ile ortak değil rakip olduklarını vurguladı. "Biz Saraçhane'ye gittiğimizde de iç işlerine karışıyorduk. Şimdi seçimlere tek başına gireceğimizi açıkladık. Yine iç işlerine karışıyor olduk. Biz artık CHP ile rakibiz" ifadesini kullandı.


'Gültekin'i mahkemeye vereceğim'

Gazeteci Levent Gültekin'in 'Akşener'in Yavaş ve İmamoğlu'nun hiç istemediği yönündeki iddialarına yanıt veren Akşener, "Benim görebildiğim CHP'nin kongresine yönelik bir muhalefetin içinde bir grup var. Bu insanlar bir Youtube kanalı kurdu. Ben Gültekin'in videoları sonrası mahkemeye vereceğim. Böyle bir konuşma hiç olmadı. Bundan sonra hukuk üzerinden ilerleyeceğiz." şeklinde konuştu.


'İstanbul adayına çok şaşıracaksınız'

İstanbul adayının Buğra Kavuncu olacağıyla ilgili soruya yanıt veren Akşener, ""Evet de diyemem hayır da diyemem. Ama çalışıyoruz. İstanbul için farklı isimler var, üzerinde çalışıyoruz. Özellikle olursa bir arkadaşımıza çok şaşıracaksınız" dedi.


Levent Gültekin'den bomba iddia: Akşener beni arayıp "İmamoğlu ve Mansur Yavaş kendilerini ne halt zannediyor" dedi
Levent Gültekin'den bomba iddia: Akşener beni arayıp "İmamoğlu ve Mansur Yavaş kendilerini ne halt zannediyor" dedi

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Levent Gültekin, YouTube kanalında önemli iddialarda bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı bir telefon görüşmesini anlatan Gültekin, "Meral Hanım beni aradı. 'Ya bu Ekrem İmamoğlu ve Mansur yavaş kendini ne halt zannediyor ki belediye paralarıyla anket yaptırıp kendilerini cumhurbaşkanı adayı gösteriyorlar. Ben bunlar cumhurbaşkanı olsun diye mi parti kurdum.' dediğini söyledi." ifadelerini kullandı. Meral Akşener'in kamuoyu oluşturmak için kendisini aradığını anlatan Gültekin, "İki gün sonra Meral Hanım İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetti. Ben de aradım hemen. Dedim ki. 'Abla dün bana ne söyledin, şimdi ne söylüyorsun?' Evladım siyasetçilerin kamuoyu önünde söylediklerine pek itibar etme.' dedi. Burada oyun dönüyor. Meral Hanım'ın bir görevi vardı. Kemal Bey'in adaylığını engellememek ama dışarıda yıpratmak." diye konuştu.













#Meral Akşener
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#İYİ Parti
#Yerel Seçimler
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