Akşener CHP'ye kapıları bir kere daha kapattı: Yerel seçimler için net tavır

Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener (Arşiv)
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki yenilginin faturasını birbirine kesti.
İYİ Parti lideri seçim sonrası tüm itirazlarına rağmen adaylıkta ısrar eden Kılıçdaroğlu'na sert sözler sark etti.
Yerel seçimler için de ittifaksız yola devam edeceklerini açıklayan İYİ Parti, cumhurbaşkanı adayı gösterilmeleri için destekledikleri Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı da gözden çıkardı. Ancak İBB Başkanı İmamoğlu Akşener'in bu çıkışına yönelik "Ben hâlâ ittifakın gerekli olduğunu düşünüyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise İYİ Parti'nin 81 ilde aday çıkarma kararına yönelik yaptığı konuşmada, "Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti" ifadelerini kullandı.
'Blöf yapmıyoruz: 81 ilde aday çıkaracağız'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu sabah katıldığı FOX TV yayınında yerel seçim sürecinde atacakları adımlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İstifa vurgusu
'15 vekil kafamıza kakıldı: Pişmanım'
İmamoğlu ve Yavaş'a: 'Bedeli olur'
Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığıyla ilgili şöyle konuştu:
'Özgür Özel ağlamak yerine keşke beni arasaydı'
Akşener, 2019 seçimlerinde muhalefetin adayının Manisa'da İYİ Parti'den gösterilmesi sonrası Özgür Özel'in ağladığını söylemesine yönelik olarak şöyle konuştu:
'Masaya geri dönünce oylarımız düştü'
Mustafa Sandal aday olacak mı?
Meral Akşener, Mustafa Sandal'ın Beşiktaş'tan aday gösterilmesi yönündeki iddialarla ilgili şu ifadeleri kullandı:
'Birbirimizle rakibiz artık'
Meral Akşener, Bilge Yılmaz'ın "Seçim Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındaki çıkar grupları yüzünden kaybedildi" sözlerini de değerlendirdi. "Bilge Yılmaz, masaya oturmamıza da karşı çıkan bir isimdi. Ancak bu söylemine katılmıyorum. Ne diyeyim yani biz yük olmuşuz bu insanlara. Birbirimizle rakibiz artık biz" dedi. Meral Akşener, artık CHP ile ortak değil rakip olduklarını vurguladı. "Biz Saraçhane'ye gittiğimizde de iç işlerine karışıyorduk. Şimdi seçimlere tek başına gireceğimizi açıkladık. Yine iç işlerine karışıyor olduk. Biz artık CHP ile rakibiz" ifadesini kullandı.
'Gültekin'i mahkemeye vereceğim'
Gazeteci Levent Gültekin'in 'Akşener'in Yavaş ve İmamoğlu'nun hiç istemediği yönündeki iddialarına yanıt veren Akşener, "Benim görebildiğim CHP'nin kongresine yönelik bir muhalefetin içinde bir grup var. Bu insanlar bir Youtube kanalı kurdu. Ben Gültekin'in videoları sonrası mahkemeye vereceğim. Böyle bir konuşma hiç olmadı. Bundan sonra hukuk üzerinden ilerleyeceğiz." şeklinde konuştu.
'İstanbul adayına çok şaşıracaksınız'
İstanbul adayının Buğra Kavuncu olacağıyla ilgili soruya yanıt veren Akşener, ""Evet de diyemem hayır da diyemem. Ama çalışıyoruz. İstanbul için farklı isimler var, üzerinde çalışıyoruz. Özellikle olursa bir arkadaşımıza çok şaşıracaksınız" dedi.