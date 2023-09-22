|
Gündem

İstanbul kongresi sona bırakılacak

CHP’deki koltuk mücadelesinden her olasılığı değerlendiren Kılıçdaroğlu, planlarını yeniden düzenliyor.

Uğur Duyan
04:00 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Delege kulisleriyle kaynayan CHP’de Genel Başkan Kılıçdaroğlu, koltuğunu garantiye almak için bütün detayları planlıyor. İstanbul kongresi, alınacak olumsuz bir sonucun, henüz kongre yapmamış illeri etkileme ihtimalinden dolayı, 7 veya 8 Ekim tarihlerine ötelenecek.

Delege kulisleriyle kaynayan CHP’de Genel Başkan Kılıçdaroğlu, koltuğunu garantiye almak için bütün detayları planlıyor. İstanbul kongresi, alınacak olumsuz bir sonucun, henüz kongre yapmamış illeri etkileme ihtimalinden dolayı, 7 veya 8 Ekim tarihlerine ötelenecek.

Delege deposu İstanbul’un kaybedilmesi halinde bu durumdan henüz kongresini yapmamış illerdeki delegelerin etkilenmemesi için partide formül aranıyor. İddiaya göre Kılıçdaroğlu, bu nedenle İstanbul kongresinin 7-8 Ekim’e ötelenmesini istedi.


GARANTİYE ALMA ADIMI

Genel merkez, ülke genelinde yeterli delege desteğinde erişilmeden İstanbul’da sandık kurulmasının kurultay dengelerine zarar vereceği görüşüyle, 8 Ekim tarihinde karar kıldı. Bu tarihe kadar 67 ilde kongreler tamamlanacağı için geri kalan illerdeki delegelerin sonuç üzerinde değişim oluşturması beklenmiyor.


İMAMOĞLU 16 İLÇEDE ÖNDE

İstanbul’da 16 ilçede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önde olduğu da Kılıçdaroğlu’na rapor edildi. Bu tablo karşısında, Kılıçdaroğlu’nun büyük kurultay öncesinde İstanbul’da alınacak sonucun ülke geneline etkisiyle rüzgarın Özgür Özel’in lehine dönebileceğini yakın çevresine iletti. Büyük kurultaya İstanbul 196 delege gönderecek.


Özgür Özel CHP İzmir İl Kongresi'nde partililerle atıştı
Özgür Özel CHP İzmir İl Kongresi'nde partililerle atıştı

CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in, partisinin İzmir İl Kongresi'nde yaptığı konuşma protestolarla sık sık kesildi. Özel, önce "Gençlik burada Bay Kemal'in yanında" sloganı atan partilileri, "Ne yapıyorsunuz gençler? Ne yapıyorsunuz? Hepimiz Bay Kemal'in yanındayız. Hep yanında olduk bundan sonra da yanında olacağız. Hiç şüpheniz olmasın" diyerek susturdu. Konuşmasına devam eden Özel'in sözleri bu kez de "Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu" sloganlarıyla kesildi. Özel bu kez partilileri sert sözlerle azarladı: "Gençler kim dediyse bunu yapın diye yapmayın. Gençler size bunu kim yapın dediyse yapmayın. Benim konuşmama engel olamazsınız. CHP'lilere yakışmaz. Beni Süleyman Soylu susturamadı. Bu talimatı veren de susturamaz."

#politika
#CHP
#İstanbul
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İslam'ın esaslarından biri: Neslin korunması