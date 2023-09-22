İstanbul kongresi sona bırakılacak

Delege kulisleriyle kaynayan CHP’de Genel Başkan Kılıçdaroğlu, koltuğunu garantiye almak için bütün detayları planlıyor. İstanbul kongresi, alınacak olumsuz bir sonucun, henüz kongre yapmamış illeri etkileme ihtimalinden dolayı, 7 veya 8 Ekim tarihlerine ötelenecek.
Delege deposu İstanbul’un kaybedilmesi halinde bu durumdan henüz kongresini yapmamış illerdeki delegelerin etkilenmemesi için partide formül aranıyor. İddiaya göre Kılıçdaroğlu, bu nedenle İstanbul kongresinin 7-8 Ekim’e ötelenmesini istedi.
GARANTİYE ALMA ADIMI
Genel merkez, ülke genelinde yeterli delege desteğinde erişilmeden İstanbul’da sandık kurulmasının kurultay dengelerine zarar vereceği görüşüyle, 8 Ekim tarihinde karar kıldı. Bu tarihe kadar 67 ilde kongreler tamamlanacağı için geri kalan illerdeki delegelerin sonuç üzerinde değişim oluşturması beklenmiyor.
İMAMOĞLU 16 İLÇEDE ÖNDE
İstanbul’da 16 ilçede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önde olduğu da Kılıçdaroğlu’na rapor edildi. Bu tablo karşısında, Kılıçdaroğlu’nun büyük kurultay öncesinde İstanbul’da alınacak sonucun ülke geneline etkisiyle rüzgarın Özgür Özel’in lehine dönebileceğini yakın çevresine iletti. Büyük kurultaya İstanbul 196 delege gönderecek.