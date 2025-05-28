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Mersin merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 32 tutuklama

Mersin merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 32 tutuklama

09:2328/05/2025, Çarşamba
IHA
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Mersin
Mersin

Mersin merkezli 4 ilde jandarma ekiplerinin yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde edenlere yönelik düzenlediği operasyonda 41 şüpheli yakalandı, 32'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, birçok şüphelinin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiğini belirledi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla teknik ve fiziki takipli çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda belirlenen 41 şüphelinin yakalanması için Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli Aksaray, Muğla ve Muş'ta 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 41 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına aldı. Adreslerde arama yapan jandarma 78 adet cep telefonu, 64 adet sim kart, 2 adet bilgisayar, 5 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet harddisk, 6 adet flaş bellek, 104 adet banka kartı ile çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el koydu.

Jandarmada ifadesi alınan şüpheliler Erdemli Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 32'si tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.



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