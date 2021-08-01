Pakdemirli açıkladı: Mersin Silifke’de çıkan 2 yangın kontrol altına alındı

Mersin'in Silifke ilçesinde 3 gün önce başlayıp Gülnar ilçesine de sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçede 29 Temmuz'da sabah saatlerinde başlayan orman yangını, dün şiddetli rüzgar nedeniyle Gülnar ilçesi Dedeler Mahallesi sınırına yayılıp gece boyunca etkisini sürdürdü.

Alevlerin çeşitli noktalara sıçramasıyla bölgeye takviye ekipler yönlendirildi.

Ekiplerin gün ağarıncaya kadar karadan müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

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Bakan Pakdemirli: Silifke'de 2 yangın kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Mersin Silifke’de çıkan 2 yangın kontrol altına alındı.

Böylece Mersin'de son 4 günde 8 orman yangını kontrol altına alınmış oldu.

Soğutma çalışmaları devam ediyor."

MERSİN SİLİFKE’DE ÇIKAN 2 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI.



Böylece MERSİN’de son 4 günde 8 orman yangını kontrol altına alınmış oldu.



Soğutma çalışmaları devam ediyor. REKLAM August 1, 2021

Yangın süreci

Silifke'de 29 Temmuz'da sabah saatlerinde Boğsak mevkisinde orman yangını çıkmış, çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle çevredeki diğer mahallelere de yayılmıştı.

Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerinde de etkili olan orman yangını, dün önce Akdere mevkisi, daha sonra Gülnar ilçesi Dedeler Mahallesi sınırındaki ormanlık alana kadar yayılmıştı.

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