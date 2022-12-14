Gündem Mersinde 10 adrese DEAŞ operasyonu Çok sayıda gözaltı var
MERSİN

Mersin’de 10 adrese DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Mersin’de silahlı terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon başlatıldı. 10 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirilirken, polislerin adreslerde aramaları devam ediyor.

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Haber Merkezi İHA
Mersin’de 10 adrese DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Adreslerinde bulunan şüpheliler gözaltına alınırken, aramalar devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile finans kaynaklarının tespit edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalarda örgütün sözde lojistik ve mali yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, ayrıca çatışma bölgelerinde örgüt adına silahlı olarak faaliyette bulunan 10 şüpheli tespit edildi.

Bu sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, dron ve Özel Harekat polislerinin de desteği ile belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerinde bulunan şüpheliler gözaltına alınırken, aramalar devam ediyor.

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