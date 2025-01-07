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Mersin'de fare zehriyle gelen aile faciası: İki çocuk hayatını kaybetti

Mersin'de fare zehriyle gelen aile faciası: İki çocuk hayatını kaybetti

18:337/01/2025, Salı
AA
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Mersin'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki çocuk hayatını kaybetti. Evde fare zehri olduğu öğrenildi.
Mersin'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki çocuk hayatını kaybetti. Evde fare zehri olduğu öğrenildi.

Mersin'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu aileden iki çocuk hayatını kaybetti. Anne ve baba hastanede tedavi görmeyi reddetmeleri üzerine taburcu edilirken, durumları ağır olan diğer dört çocuğun tedavileri devam ediyor. Öte yandan evde fare olduğu ve ailenin bu nedenle evin farklı noktalarına fare zehri koydukları öğrenildi.

Mersin'in Tarsus ilçesi
nde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu 2 çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre,
Yeşilevler Mahallesi
'nde yaşayan yabancı uyruklu bir aile, mide bulantısı,
kusma
ve
ishal
şikayetleriyle
Tarsus Devlet Hastanesi
ne başvurdu.

Burada tedavi altına alınanlardan 2 yaşındaki Rana Elyusuf kurtarılamadı.

İlk müdahalenin ardından Memun Elyusuf (34) ve Hazal Duho (29), Ömer Elyusuf (4), Ahid Elyusuf (9), Selem Elyusuf (4), İlaf Elyusuf (7) ve Selam Duho (1) zehirlenme şüphesiyle Mersin'deki hastanelere sevk edildi.

Anne ve baba tedaviyi reddetti

Memun Elyusuf
ve
Hazal Duho
hastanede tedavi görmeyi reddetmeleri üzerine taburcu edildi.

Çocuklardan Ömer Elyusuf, hastanede hayatını kaybetti.

Durumları ağır olan diğer 4 çocuğun tedavileri devam ediyor.

Faciada fare zehri şüphesi

Bu arada, aile ile yapılan görüşmede, evde fare olduğu ve bu nedenle evin farklı noktalarına fare zehri koydukları öğrenildi.

Öte yandan, AFAD ve sağlık ekipleri koruyucu kıyafetler giyerek evde inceleme yaptı.



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