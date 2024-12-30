Yaptığı keke arsenik koydu: İki kız kardeşi ile yeğeninin ölümüne neden oldu

Brezilya'nın güneyinde Rio Grande do Sul eyaletinde yer alan Torres kentinde yaşayan 61 yaşındaki Terezinha Silva dos Anjos, Noel için yaptığı kekin içerisine arsenik koydu.





Noel kutlaması için toplanan misafirlerine içine yüksek miktarda arsenik koyan Anjos, iki kız kardeşi ile yeğeninin ölümüne neden oldu.





Pastanın arsenik içerdiği açıklandı.





Keki yiyen 43 yaşındaki Tatiana Denize Silva dos Anjos, 58 yaşındaki Maida Berenice Flores da Silva ve 65 yaşındaki Neuza Denize Silva dos Anjos hayatını kaybederken keki yapan Anjos ile 10 yaşındaki yeğeni ile bir aile üyesi daha hastaneye kaldırıldı.





Terezinha ve kız kardeşleri.





Polis tarafından yapılan açıklamada, 23 Aralık’ta yaşanan olayda hayatını kaybedenlerin otopsi sonuçlarında, üçünün de bedenlerinde mide bulantısı, kusma ve ishale neden olan ve oldukça güçlü bir zehir olarak bilinen arsenik tespit edildiği kaydedildi.





Terezinha, eşi Paulo da Eylül ayında gıda zehirlenmesinden hayatını kaybetmişti.





Eşinin mezarı da açılacak

Keke arsenik koyan kadının eşinin de eylül ayında zehirlenme nedeniyle hayatını kaybettiği ifade eden polis, yaşanan bu olayın ardından Anjos’un eşinin ölümünü de şüpheli bulunduğunu kaydetti.





Polis, Anjos’un eşinin ölümüne ilişkin soruşturma başlatılması için mezarın açılmasını talep etti.



