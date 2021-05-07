Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Mersinde korkunç cinayet Kızları uyurken eşini defalarca bıçaklayıp öldürdü
MERSİN

Mersin'de korkunç cinayet: Kızları uyurken eşini defalarca bıçaklayıp öldürdü

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Ahmet Çetin (50), iki kızı odalarında uyurken tartıştığı eşi Semra Çetin'i (48) defalarca bıçaklayarak öldürdü. Çetin’in cansız bedenini sesler üzerine uyanan 24 yaşındaki kızı buldu.

Haber Merkezi DHA
Mersinde korkunç cinayet: Kızları uyurken eşini defalarca bıçaklayıp öldürdü
Ahmet Çetin eşi Semra Çetin'i bıçaklayarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Müftüler Sokak'ta, 3 katlı apartmanda meydana geldi. Ahmet ve Semra Çetin çifti arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ahmet Çetin, mutfaktan aldığı bıçakla Semra Çetin'i defalarca bıçakladı. Semra Çetin hayatını kaybederken Ahmet Çetin ise kaçtı.

Olay sırasında odasında uyuyan çiftin iki kızından biri, uyanıp odasından çıktığında annesinin kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Ahmet Çetin.
DHA
Ahmet Çetin.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Semra Çetin’in öldüğünü tespit etti.

Polis, Ahmet Çetin'in yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

Kayseri’de kanlı tartışma: Baba oğlunu tüfekle vurarak öldürdü
GÜNDEM
Kayseri’de kanlı tartışma: Baba oğlunu tüfekle vurarak öldürdü

Konya'da vahşet: Cezaevinden çıktı karısını boğazını keserek öldürdükten sonra kızını kaçırdı
GÜNDEM
Konya'da vahşet: Cezaevinden çıktı karısını boğazını keserek öldürdükten sonra kızını kaçırdı

Üç çocuğunun boğazını keserek öldürdü: 'Ben cani anne değilim' dedi
GÜNDEM
Üç çocuğunun boğazını keserek öldürdü: 'Ben cani anne değilim' dedi
Abone Ol Google News
87 yıl sonra ilk mahya

87 yıl sonra ilk mahya

Kadir Gecesi öncesi Ayasofya'ya 'La ilahe illallah' yazısı asıldı.
Dünyada eşi yok

Dünyada eşi yok

Bu bitki sadece Tuz Gölü havzasında yetişiyor.
Vaka sayısı düşüşte

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

10-11-12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verildi.

​Ticaret Bakanlığı kılavuzu yayımladı

Hisar A göreve hazır

Hisar A göreve hazır

​Havadaki tüm hedefleri etkisiz hale getirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması.
Isparta’da anne ve babasını öldüren şahıs: Babamla ekmeği geç getirdim diye tartıştık, bana saldırdı bıçağı aldım sonrasını hatırlamıyorum
Gündem

Isparta’da anne ve babasını öldüren şahıs: Babamla ekmeği geç getirdim diye tartıştık, bana saldırdı bıçağı aldım sonrasını hatırlamıyorum

Isparta’da anne ve babasını bıçaklayarak öldüren Ramazan Altın hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Altın, olay günü ekmek meselesi yüzünden babasıyla tartıştığını daha sonra babasının kendisine saldırması üzerine mutfaktan ekmek bıçağı aldığını belirterek, olay anını hatırlamadığını söyledi.
Üç aile 56 kişiye virüs bulaştırmıştı: İl Sağlık Müdürü'nden açıklama geldi
Gündem

Üç aile 56 kişiye virüs bulaştırmıştı: İl Sağlık Müdürü'nden açıklama geldi

Koronavirüs vaka liderliğini başka illere bırakan Samsun'da son zamanlarda 'il dışı kaynaklı vakalar' görülmeye başladı. İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "İl dışından gelen ailelerden kaynaklı olarak toplam 56 tane pozitif vakamız mevcut. Biz bunları şu anda kontrol altına aldık" dedi.
Dünyaya düşmesi beklenen roket hakkında Çin'den açıklama: Herhangi bir zarara yol açma ihtimali düşük
Dünya

Dünyaya düşmesi beklenen roket hakkında Çin'den açıklama: Herhangi bir zarara yol açma ihtimali düşük

Çin Uzay İstasyonu tarafından 29 Nisan'da uzaya fırlatılan ve kontrolden çıkan roketin parçalarının Dünya'ya düşmesi bekleniyor. Fırlatmanın üzerinden bir haftadan geçtikten sonra Çin'den açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülünü uzaya taşıyan ve daha sonra kontrolden çıkan roketin dünyanın atmosferine girdiği anda yanarak parçalanacağını ve herhangi bir zarara yol açma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu bildirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.