Gündem Mersinde küçük çocuğa tokat atan sanığa 2 yıl 5 gün hapis cezası
MERSİN

Mersin'de küçük çocuğa tokat atan zanlının cezası belli oldu

Mersin'de küçük çocuğa tokat atan sanığa 2 yıl 5 gün hapis cezası

Mersin'in Mezitli ilçesinde 5 yaşındaki çocuğa tokat attığı görüntüleri sosyal medyada yayımlanan tutuksuz sanık, 2 yıl 5 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi AA
Aldığı tokat darbesiyle çocuk yere yığılmıştı.
Aldığı tokat darbesiyle çocuk yere yığılmıştı.

Mersin 21. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

Söz alan müşteki avukatı, suçun maddi ve manevi unsurlarının gerçekleştiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme hakimi, sanık Nadir K'yi küçük çocuğa tokat attığı gerekçesiyle 7 ay 15 gün, babaya karşı şiddet eyleminden 3 ay 10 gün, mala zarar vermeden 5 ay, ölümle tehdit suçundan 8 ay 10 gün olmak üzere 2 yıl 5 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mersin'de Ürdünlü çocuğa tokat atmıştı: Mahkemede özür diledi
GÜNDEM
Mersin'de Ürdünlü çocuğa tokat atmıştı: Mahkemede özür diledi

Hakim, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Müşteki avukatı Hibe Gökalp, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklama, verilen cezayı düşük bulduklarını belirterek, kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını söyledi.

Mersin'de insanlıktan utandıran görüntüler: Suriyeli küçük çocuğu dövüp annesine hakaret etti
OYNAT 00:00
Mersin'de insanlıktan utandıran görüntüler: Suriyeli küçük çocuğu dövüp annesine hakaret etti
Mersin'de çocuklar arasında çıkan tartışmadan sonra Nadir Kızılbulut adlı bir kişi, Ürdün vatandaşı Suriyeli küçük çocuğu tokatlayıp çocuğun annesine hakaret etti.

Olay

Merkez Mezitli ilçesindeki sitede oynayan çocuklar arasında tartışma çıkmış, ailelerin müdahil olduğu tartışma sırasında aynı sitede oturan Nadir K'nin, 5 yaşındaki Suriye asıllı Ürdün vatandaşı A.K'ye tokat attığı görüntüler sosyal medyada yayılmıştı.

Mersin'de çocuğa tokat atan adam tahliye edildi: 'Babalık iç güdüsü' diye kendini savundu
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Mersin'de çocuğa tokat atan adam tahliye edildi: 'Babalık iç güdüsü' diye kendini savundu

Sanık hakkında çocuğun, ablası ve babasına yönelik davranışları nedeniyle "mala zarar verme", "basit yaralama" ve "tehdit" suçlamasıyla dava açılmış, Nadir K. hakkında ayrıca A.K'ye yönelik "basit yaralama" suçundan da iddianame düzenlenmiş ve dosyalar birleştirilmişti.

Hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istenen Nadir K, ilk duruşmada tahliye edilmişti.

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