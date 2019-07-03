Mersin'de metil alkolden zehirlenenlerin sayısı 7'e yükseldi

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Dışişleri Bakanlığından 'füze' açıklaması: KKTC'nin girişimlerini destekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Taşkent'e Suriye'den düşen füzeye ilişkin "Hadise, KKTC makamları tarafından BM ve ilgili ülkelerin dikkatine getirilmekte olup, bu girişimler ülkemiz tarafından da desteklenmektedir" dedi.