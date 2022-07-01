Mersin’de PKK sembolleriyle Kurban Bayramı kutlaması: CHP’li Vahap Seçer HDP’ye diyetini ödüyor

CHP’li Vahap Seçer yönetimindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin çeşitli yerlerine Kurban Bayramı kutlaması için afişler astırdı.

Mersin’de Kurban Bayramı kutlaması için belediye tarafından asılan afişler görenleri şoke etti. Haber7'de yer alan habere göre terör örgütünü temsil eden renklerin kullanıldığı ve PKK’ya gönderme yapan kelimeler seçildiği afişte, kelimelerin baş harflerinin terör örgütünün ismini ortaya çıkardığı fark edildi.

Afişte “Paylaşmanın, Kavuşmanın, Kaynaşmanın Bayramı” sloganını kullanan CHP'li belediyenin afişin kenarlarındaki simgelerde de kullanılan renklerin terör örgütü PKK’nın kullandığı sarı, kırmızı ve yeşilden seçildiği görüldü.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer.

MHP'Lİ KILAVUZ'DAN BAŞKAN SEÇER'E TEPKİ

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantısında CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye kadrolarının PKK’lılara peşkeş çekildiğini belirterek, “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye kadrolarını PKK’lılara peşkeş çekmiş, Ali Mahir Başarır, Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel ise bu ihanete kol kanat germiştir." ifadelerini kullanmıştı.

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BAŞKAN SEÇER'DEN SKANDAL ŞEHİT ÇIKIŞI

Mersin’de Akdeniz Belediye Meclisinde tartışmalara neden olan ve CHP-HDP-EMEP ve bağımsız üyelerin oylarıyla engellenen Huzurkent’te yapımı tamamlanan bir parka Eren Bülbül isminin verilmesi görüşmesi, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde de gündeme geldi. CHP’li Serhat Servet Dövenci, “Her köşe başına, her parka şehit ismi verilmemesi lazım” derken, daha sonra konuşan Vahap Seçer ise “Dövenci’nin sözlerinin tamamına katılıyorum, imzamı atıyorum. Bazı değerlerinin istismarına katılmıyorum" ifadelerini kullanarak skandal bir çıkışta bulunmuştu.

OYNAT 00:40 CHP Sözcüsü Öztrak polise yumruk atan DBP vekili Salihe Aydeniz'i savundu: Olayın öncesini bilmiyoruz orada yoktuk CHP Sözcüsü Faik Öztrak, DBP'li Salihe Aydeniz'in polise yumruk atmasına ilişkin konuştu. Öztrak, 'Olayın öncesini bilmiyoruz, orada yoktuk. Orada milletvekiline karşı provokasyon varsa o da kabul edilemez.' dedi. Öztrak, sözlerinin devamında polise atılan yumruğun kabul edilemez olduğunu söylese de Aydeniz'in dokunulmazlık dosyası ile ilgili grup olarak bir kararlarının olmadığını belirtti. BiP'te paylaş

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OYNAT 02:19 'Temiz siyaset yapıyoruz' diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan rahmetli Oğuzhan Asiltürk'e 'radikal kafa' benzetmesi Geçtiğimiz gün partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, genç muhafazakar kadınlara seslendiğini ifade ederek İstanbul Sözleşmesi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü kast ederek 'Erdoğan bazı radikal kafaların baskısıyla sözleşmenizi elinizden aldı.' ifadesini kullandı. Rahmetli Asiltürk'e 'radikal kafa' benzetmesi yapan Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında CHP'nin temiz siyaset yaptığını söyledi. BiP'te paylaş

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