Mersin'de sanayi ustası Rıdvan Güner kadın kılığına giren kan davalısı tarafından öldürüldü

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Tırmıl Sanayi Sitesi içerisindeki bir araç tamir atölyesinde meydana geldi. Tır tamirhane iş yerinde çalışan Rıdvan Güner (35), çarşaf giyip kadına kılığına girerek ticari taksi ile iş yerine gelen silahlı bir kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Şüpheli şahıs daha sonra boş kovanları da toplayarak olay yerinden geldiği ticari taksi ile kaçtı. Cinayetin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 17 yaşındaki M.A. adlı şüpheli ile birlikte azmettirici oldukları iddiasıyla yakınları Y.K., M.E. ve Y.K adlı kişileri gözaltına aldı.