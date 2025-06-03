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Mersin'de sanayi ustası Rıdvan Güner kadın kılığına giren kan davalısı tarafından öldürüldü

Mersin'de sanayi ustası Rıdvan Güner kadın kılığına giren kan davalısı tarafından öldürüldü

13:583/06/2025, Salı
IHA
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Mersin'de sanayi ustası Rıdvan Güner kadın kılığına giren kan davalısı tarafından öldürüldü
Mersin'de sanayi ustası Rıdvan Güner kadın kılığına giren kan davalısı tarafından öldürüldü

Mersin'de 17 yaşındaki şüpheli, kadın kılığına girip ticari taksi ile gittiği sanayi sitesinde kan davalısını tabanca ile vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan şüpheli ile birlikte, azmettirici olduğu iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Tırmıl Sanayi Sitesi içerisindeki bir araç tamir atölyesinde meydana geldi. Tır tamirhane iş yerinde çalışan Rıdvan Güner (35), çarşaf giyip kadına kılığına girerek ticari taksi ile iş yerine gelen silahlı bir kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Şüpheli şahıs daha sonra boş kovanları da toplayarak olay yerinden geldiği ticari taksi ile kaçtı. Cinayetin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 17 yaşındaki M.A. adlı şüpheli ile birlikte azmettirici oldukları iddiasıyla yakınları Y.K., M.E. ve Y.K adlı kişileri gözaltına aldı.


Kan davası iddiası


Olayla ilgili soruşturma sürerken, cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği öne sürüldü. İddiaya göre, azmettirici olarak gözaltına alınan Y.K.'nın ağabeyinin 2023 yılında öldürüldüğü, o olayın ardından taraflar arasında husumet ortaya çıktığı ve cinayetin bu yüzden işlendiği iddia edildi.

Öte yandan cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde polis ekipleri her hangi bir olumsuzluğa karşı sıkı güvenlik önlemleri aldı.



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