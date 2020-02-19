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MERSİN

Ürdünlü çocuğa tokat atmıştı: Mahkemede özür diledi - Mersin haberleri

Mersin'de Ürdünlü çocuğa tokat atmıştı: Mahkemede özür diledi

Mersin'de bir sitede çıkan tartışmada, Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa attığı tokat nedeniyle 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Nadir K., pişman olduğunu belirterek, özür diledi.

Haber Merkezi DHA
Aldığı tokat darbesiyle çocuk yere yığılmıştı.
Aldığı tokat darbesiyle çocuk yere yığılmıştı.

Mezitli ilçesinde bir sitede geçtiğimiz yıl 5 Ekim günü, Ürdünlü ailenin çocukları ile diğer ailelerin çocukları arasında tartışma çıktı. Tartışmaya aileler de dahil oldu. Bu sırada apartman toplantısından çıkarak kalabalığın yanına gelen Nadir K., 5 yaşındaki A.T.O.A.K.'ye tokat attı. Aldığı darbeyle çocuk yere yığılırken, kavga ailelere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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Mersin'de çocuklar arasında çıkan tartışmadan sonra Nadir Kızılbulut adlı bir kişi, Ürdün vatandaşı Suriyeli küçük çocuğu tokatlayıp çocuğun annesine hakaret etti.

Polis, tarafları ayırırken Nadir K.'un çocuğa tokat attığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tokat attığı çocuğun babası ve ablasını da darp ettiği, evlerinin camını taşladığı öne sürülen Nadir K. tutuklandı. Hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Nadir K., geçen yıl 13 Aralık günü görülen ilk duruşmada, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Davanın ikinci duruşması ise bugün 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Nadir K., 5 yaşındaki A.T.O.A.K.'ye tokat attı.

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"Önce kardeşimi sonra babamı dövdü"

Duruşmada 'tanık' sıfatı ile ifade veren mağdur çocuğun ablası H.K. (17), olayı evin penceresinden izlediğini ve tokat görüntülerini kendisinin çektiğini söyledi. Sanık K.'un olay yerine geldikten sonra sorgusuz sualsiz kardeşine tokat attığını anlatan abla, "Erkek kardeşime tokat attıktan sonra kız kardeşime vurdu. Kız kardeşimi 'sizi burada barındırmayacağız' diye tehdit etmiş. Eşi, video çektiğimi görünce kocasına söyledi. Evimizi taşladılar, camlarımızı kırdılar. Sonra babam geldi siteye. Babam kendisi ile konuşmak isterken aralarında tartışma çıktı. Babamın yüzüne yumruk attı. Çok korktuk" dedi.

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Sanık çocuktan özrü diledi

Tutuksuz sanık Nadir K. ise, çocuğa attığı tokattan dolayı pişman olduğunu dile getirerek, özür diledi. Nadir K., diğer iddiaları ise reddetti. Tanıkların dinlemesinin ardından mahkeme, duruşmayı erteledi.

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