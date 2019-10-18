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EĞİTİM

Mesleki eğitime yeni materyaller

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki ve teknik eğitimi daha fazla güçlendirmek için uzun soluklu bir proje daha yürüttüklerini belirterek, “Mesleki eğitim merkezlerimizdeki koordinatör öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz ve usta öğreticilerimize yönelik yapılan işlerin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için ilk kez hazırladığımız el kitaplarını kullanıma sunduk” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek için son bir yılda çok önemli adımlar attıklarını ve bu adımların sonuçlarını da görmeye başladıklarını belirtti. “Mesleki ve teknik eğitimi daha fazla güçlendirmek için uzun soluklu bir proje daha yürüttük ve çıktılarını da aldık.” diyen Selçuk, Bakanlık olarak mesleki eğitim merkezlerindeki eğitimin kalitesini artırmaya yönelik bu projeyi UNICEF ile yürüttüklerini anlattı.

EL KİTAPLARI KULLANIMDA

Selçuk, şu bilgileri verdi: “Mesleki eğitim merkezlerimizdeki koordinatör öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz ve usta öğreticilerimize yönelik yapılan işlerin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için ilk kez hazırladığımız el kitaplarını kullanıma sunduk. Ayrıca bu merkezlerimizdeki öğrencilerimize yönelik de psiko-sosyal destek modüllerini tamamladık. Bu süreçte tüm paydaşlarla çalıştaylar yapıldı, detaylı toplantılar organize edildi. Materyallerin hayırlı olmasını diliyorum.” Bakan Selçuk, projeye desteklerinden dolayı UNICEF yetkililerine, çalışma arkadaşlarına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

VERİMLİLİĞİ ARTIRACAK

  • Bakan Selçuk’un verdiği bilgiye göre, MEB ve UNICEF ortaklığında yürütülen proje kapsamında mesleki eğitim merkezlerinde koordinatör öğretmen, rehber öğretmen ve usta öğreticilere, yaptıkları işlemlerin verimliliğini artırmak ve rehberlik etmek üzere el kitapları hazırlandı. Bu kapsamda, koordinatör öğretmenlerin işletme ziyaretlerinde etkili koordinasyon ve denetim faaliyetlerini artırmaya yönelik koordinatör öğretmen el kitabı tamamlandı. Bunun yanı sıra mesleki eğitim merkezlerinde görevli rehber öğretmenlerinin rehberlik hizmetlerinin etkinliğinin ve kalitesinin yükseltilmesi amacıyla rehber öğretmen el kitabı da kullanıma sunuldu. Hazırlanan usta öğretici el kitabı ise usta öğreticilerin işletmede meslek eğitimi alan öğrencilere karşı eğitim, tutum ve davranışlarında dikkat etmesi gereken hususlara yönelik hazırlandı. Ayrıca mesleki eğitim merkezlerinde kayıtlı öğrencilere yönelik psiko-sosyal destek modülleri de hazırlandı.

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