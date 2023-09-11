Mete Yarar TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu'na ve destekçilerine ateş püskürdü

Yapılan iftiralara karşı verilen mücadelenin çabuk unutulduğunu dile getiren Yarar, CHP'li vekile sahip çıkanlara, "Bu mesleğin şerefi yok mu? Onuru yok mu? Bu ülke her gün bir şehit vererek ayakta duruyor. Meslek grupları için ortalığı ayağa kaldıranlar bu askerlerin veya polislerin görevleri icabı sesini çıkartmaması sizin onlara çok daha yüksek sesle saldırmasına mı yol açacaktı? Her türlü iftiranıza devam mı edeceksiniz?" sözleriyle çok sert tepki gösterdi.