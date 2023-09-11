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Mete Yarar TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu'na ve destekçilerine ateş püskürdü

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, TVNET canlı yayınında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) iftira atan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na ve ona sahip çıkanlarına adeta ateş püskürdü. Tanrıkulu'nun yıllardır aynı söylemlerde bulunduğunu ifade eden Yarar, TSK'ya iftira atan CHP'li vekile sahip çıkanlara ise, "Bu mesleğin şerefi yok mu? Onuru yok mu? Bu ülke her gün bir şehit vererek ayakta duruyor. Meslek grupları için ortalığı ayağa kaldıranlar bu askerlerin veya polislerin görevleri icabı sesini çıkartmaması sizin onlara çok daha yüksek sesle saldırmasına mı yol açacaktı? Her türlü iftiranıza devam mı edeceksiniz?" sözleriyle çok sert tepki gösterdi.

Semih Bozkuş
23:44 . 11/09/2023 понедельник
Yeni Şafak
Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar

Terörist cenazelerine katılıp, savunma sanayii alanında üretilen yerli ve milli silahları hedef alarak her fırsatta Türk devletine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kin kusan Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yeni bir skandala daha imza attı.



Geçtiğimiz günlerde TV100'de yayınlanan bir programın canlı yayınına telefonla bağlanan Tanrıkulu, adeta terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne soyunarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik skandal sözler sarf etti.

Mete Yarar'dan Tanrıkulu'na ve destekçilerine sert tepki

Terör örgütünün yalanlarından medet uman Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atarak TSK'nın 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığı yönünde iftiralar savurdu.

Mehmetçik'i hedef alan iftiraların sahibi Tanrıkulu'na tepkilerin ardı arkası kesilmezken, bir tepki de TVNET canlı yayınına katılan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar'dan geldi.

CHP'li Tanrıkulu'nun yıllardır değişmediğini, farklı bir şey söylemediğini ifade eden Yarar, yapılan skandala ses çıkarmayan kesimi de sert sözlerle eleştirdi.

"Her türlü iftiranıza devam mı edeceksiniz?"

Yapılan iftiralara karşı verilen mücadelenin çabuk unutulduğunu dile getiren Yarar, CHP'li vekile sahip çıkanlara, "Bu mesleğin şerefi yok mu? Onuru yok mu? Bu ülke her gün bir şehit vererek ayakta duruyor. Meslek grupları için ortalığı ayağa kaldıranlar bu askerlerin veya polislerin görevleri icabı sesini çıkartmaması sizin onlara çok daha yüksek sesle saldırmasına mı yol açacaktı? Her türlü iftiranıza devam mı edeceksiniz?" sözleriyle çok sert tepki gösterdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'yla ilgili konuştu: Namertçe hakaret cezasız kalmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'yla ilgili konuştu: Namertçe hakaret cezasız kalmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) iftira atan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'yla ilgili konuştu. "Bu zat, teröristlerin cenaze merasimlerinden tutun dağdakilerle beraber yürümeye varıncaya kadar bunların hepsini yaptı" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnanıyorum ki bu seçimde benim vatandaşım artık bunlara yerel bazda yürü demeyecek. Bunların ipini kesecek diye inanıyorum." ifadelerini kullandı. Tanrıkulu'nun TSK'ya dil uzatmanın cezasını hukuk önünde alacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Düşmanlarının bile mertliğinden övgüyle söz ettiği Türk Silahlı Kuvvetlerimize yapılan bu namertçe hakaret, iftiralar cezasız kalmayacaktır." diye konuştu.


#Sezgin Tanrıkulu
#TSK
#Mehmetçik
#İftira
#Mete Yarar
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