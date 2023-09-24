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Meteoroloji il il açıkladı: Sıcaklıklar düşüyor yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü beş günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Pazartesiden itibaren özellikle batı bölgelerinde hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüşler yaşanacak. Pazartesi günü Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olacak yağışların perşembe günü Marmara ve Ege bölgelerinde de etkili olması bekleniyor.

15:25 . 24/09/2023 Pazar
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

Ortalamanın üzerinde seyreden sıcaklıklar Pazartesi gününe kadar bu değerleri koruyacak. Hafta başından itibaren Marmara ve Ege bölgelerinde sıcaklıkların 3-4 derece düşmesi bekleniyor.


Pazartesi günü Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olacak yağışların perşembe günü Marmara ve Ege bölgelerinde de etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Van çevreleri ile Malatya'nın kuzeyi, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Hava sıcaklığında da önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da poyraz Pazar günü ve yeni hafta da yeniden kuvvetli esecek. Sıcaklık öğle 29, gece 19 derece. Ankara'da hava güneşli öğle 31, gece 14 derece. İzmir'de öğle saatlerinde yaz havası var, 32 derece. Bursa güneşli 33, Antalya 37 derece


Marmara'da hava çoğunlukla açık, poyraz hafta başından itibaren daha kuvvetli ve öğle saatlerinde de serinlik verecek. Edirne 35, Balıkesir 34, Kocaeli 32 derece.


İç Anadolu'da da öğle sıcaklıklar hissedilir derecede arttı öğle Sivas ve Konya 30, Niğde 29 derece. Gece-gündüz sıcaklık farkı yine fazla, gece Sivas ve Kayseri 12, Eskişehir 13 derece.


Ege'de güneşin altında sıcaklık çok fazla 40 dereceyi aşıyor.
Gölgede ise Denizli 36, Manisa 38, Afyon 30, Bodrum 35 derece. Bölgede geceler ise serin.

Akdeniz öğle saatleri hala çok bunaltıcı. Gölgede Adana 35, Isparta 32 derece. Güneydoğu'da sıcaklık arttı, Gaziantep 35, Diyarbakır 37 derece.


Karadenizin doğusunda bulutluluk fazla, Zonguldak, Rize boyunca sahillerde sıcaklık 25-26 derece.

Artvin, Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars tarafında gün içinde sağanak geçişleri bekleniyor. Erzurum 25, Malatya 33 derece.






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