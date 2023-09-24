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Dünya

Ophelia fırtınası ABD’yi vurdu: 70 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı

ABD’nin Kuzey Carolina, Virginia ve Maryland eyaletlerinde etkili olan Ophelia Fırtınası nedeniyle acil durum ilan edilirken, 70 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

14:23 . 24/09/2023 Pazar
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

ABD’nin doğusunda Atlantik denizi kıyısında bulunan Kuzey Carolina, Virginia ve Maryland eyaletlerini Ophelia Fırtınası vurdu.


Fırtına nedeniyle 3 eyalette acil durum ilan edilirken, küçük su baskınları konusunda uyarılarda bulunan eyalet yetkilileri hafta sonu boyunca eyalet kıyılarında şiddetli yağış ve rüzgarların etkili olacağını belirtti. Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerinde etkili olan fırtına nedeniyle yaklaşık 70 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintileri yaşandı.


Dün oynanması planlanan Washington Nationals ile Atlanta Braves beyzbol maçı ise bugüne ertelendi.

Ophelia Fırtınası’nın bugünden itibaren zayıflaması bekleniyor.




#ABD
#Kuzey Carolina
#Virginia
#Ophelia Fırtınası
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