Ophelia fırtınası ABD’yi vurdu: 70 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı

Fırtına nedeniyle 3 eyalette acil durum ilan edilirken, küçük su baskınları konusunda uyarılarda bulunan eyalet yetkilileri hafta sonu boyunca eyalet kıyılarında şiddetli yağış ve rüzgarların etkili olacağını belirtti. Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerinde etkili olan fırtına nedeniyle yaklaşık 70 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintileri yaşandı.