Meteorolojiden 10 ile sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan

ne göre, ülke doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Karabük, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevreleri ile Denizli’nin güney, Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.