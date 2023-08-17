Metrobüs 60 lira!

İstanbul’da 26 Ekim 2022’den beri uygulanan toplu ulaşımda, kredi kartı ve banka kartlarıyla temassız ödemede alınan fark tepki çekti. Yeni ücret tarifesiyle, 22.25 TL olan metrobüs ücretinin, kredi kartı ve banka kartıyla yapılan temassız ödemelerde 60 TL, İETT otobüslerindeki 15 TL’lik tam bilet ücretinin ise 30 TL olduğu görüldü. Kredi kartı kullanarak ödeme yapan bazı İstanbullular, ücret farkını yüksek buldu. Metrobüse binmek için kredi kartıyla temassız ödeme yapan Asiye Zengin, “Bu ücret çok fazla” diye tepki gösterdi.