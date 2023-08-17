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Metrobüs 60 lira!

Yeni ücret tarifesiyle 22,25 liraya çıkan metrobüs ücretinin, kredi kartı ve banka kartıyla yapılan temassız ödemelerde 60 lira olması tepki çekti. Niyazi Balcı, “Karta 60 TL’lik ücret şaka herhalde, böyle saçmalık olamaz. Şimdi Cevizlibağ’dan Çağlayan’a gideceğim, o parayı vereceğime taksiyle giderim” dedi.

04:00 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Niyazi Balcı.

Niyazi Balcı.

İstanbul’da 26 Ekim 2022’den beri uygulanan toplu ulaşımda, kredi kartı ve banka kartlarıyla temassız ödemede alınan fark tepki çekti. Yeni ücret tarifesiyle, 22.25 TL olan metrobüs ücretinin, kredi kartı ve banka kartıyla yapılan temassız ödemelerde 60 TL, İETT otobüslerindeki 15 TL’lik tam bilet ücretinin ise 30 TL olduğu görüldü. Kredi kartı kullanarak ödeme yapan bazı İstanbullular, ücret farkını yüksek buldu. Metrobüse binmek için kredi kartıyla temassız ödeme yapan Asiye Zengin, “Bu ücret çok fazla” diye tepki gösterdi.

TAKSİYLE GİDERİM!

Niyazi Balcı, “Karta 60 TL’lik ücret şaka herhalde, böyle bir saçmalık olamaz. Şimdi Cevizlibağ’dan Çağlayan’a gideceğim, o parayı vereceğime taksiyle giderim. Belki 80 belki 90 lira tutar ama bu sıkışıklıkta gitmemiş olurum” dedi. Otobüs bekleyen Fatih Akyürek, “Kredi kartıyla ödediğimiz zaman 2 katını alıyor. Millete kolaylık olacaktı, ne gereği var böyle” ifadelerini kullandı.



#Metrobüs
#İBB
#İETT
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