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Mezhep çatışmasını önledik

Mezhep çatışmasını önledik

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:002/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Türkiye’nin Suriye’de Alevilere yönelik saldırıların engellenmesi ve olası mezhep ayrımcılığının önüne geçilmesi için doğrudan müdahalelerinin olduğunu ifade etti. Duran, Esed rejiminin yıkılmasından sonra süreci kırılgan hâle getirecek ya da suiistimal etmek isteyenlerin olduğunu söyledi. Lazkiye ve civarındaki sahil bölgesinde bazı eski rejim kalıntılarının ortaya koyduğu şiddet olaylarının bu çevrelerce tetiklendiği bildirdi. Suriye’de bir dönem mezhep çatışması ihtimali ortaya çıktığını ve Türkiye’nin bu tür güvenlik sorunlarını aşılması, istikrarı sağlaması, mezhep ayrımcılığı oluşturabilecek politikaların engellenmesi yönünde olumlu katkıda bulunduğunu belirtti.


GÖÇ İDDİALARI YALAN

Duran, Filistinlilerin göç ettirilerek Türkiye’ye yerleştirileceği iddiasının gerçek dışı olduğunu kaydetti. TBMM Dışişleri Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Duran, Hatay’daki yeni inşa edilen konutların bu iddiayla alakasının olmadığını kaydetti. Duran, “Türkiye’nin böyle bir politikası bulunmamaktadır, Filistinlilerin Türkiye’de yerleştirilmesi ya da bahsi geçen şehrimizde yerleştirilmesi diye bir politikamız yoktur” dedi.


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