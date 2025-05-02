Mezhep çatışmasını önledik

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Türkiye’nin Suriye’de Alevilere yönelik saldırıların engellenmesi ve olası mezhep ayrımcılığının önüne geçilmesi için doğrudan müdahalelerinin olduğunu ifade etti. Duran, Esed rejiminin yıkılmasından sonra süreci kırılgan hâle getirecek ya da suiistimal etmek isteyenlerin olduğunu söyledi. Lazkiye ve civarındaki sahil bölgesinde bazı eski rejim kalıntılarının ortaya koyduğu şiddet olaylarının bu çevrelerce tetiklendiği bildirdi. Suriye’de bir dönem mezhep çatışması ihtimali ortaya çıktığını ve Türkiye’nin bu tür güvenlik sorunlarını aşılması, istikrarı sağlaması, mezhep ayrımcılığı oluşturabilecek politikaların engellenmesi yönünde olumlu katkıda bulunduğunu belirtti.