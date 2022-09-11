Gündem MHP Genel Başkanı Bahçeli Böylesi zillet Türkiyeye reva görülemez
POLİTİKA

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Böylesi zillet Türkiye'ye reva görülemez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bursa'da partisinin düzenlediği mitingde açıklamalarda bulundu. Burada HDP'ye bakanlık verileceği iddiasına sert tepki gösteren Bahçeli "HDP'nin desteği ile büyükşehirleri kazananlar şimdi HDP'ye bakanlık verme peşinde. Böylesi zillet Türkiye'ye reva görülemez" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Böylesi zillet Türkiyeye reva görülemez
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklama yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bursa'da partisinin düzenlediği mitingde açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başlıkları:

Bursalı kardeşlerimizin yanı sıra Çanakkaleli, Bilecikli, Yalovalı kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum. Geçen hafta Sivas muazzam bir açık hava toplantısına şahit oldu, birilerinin uykuları kaçtı.

Geride kalan günlerde Sivas açık hava toplantımıza bilen de bilmeyen de devamlı konuştu, tartıştı. Bu ne ki daha bir şey değil. Gördükleri göreceklerinin yanında hiçbir şey değil. Türkiye’nin kendilerinden ibaret olmadıklarını idrak etmek zorunda kaldı, bütün hesapları alt-üst oldu. Cesaretiniz varsa Sivas’tan sonra Bursa’ya bakın. Bakın da vatan sevdası, bayrak sevdası nedir görün.

Bizim anketlerimiz maaşa bağlanmış şirketler değil, A’dan Z’ye Türkiye’dir. İman varsa imkan vardır. İrade varsa ihanet tutunamayacaktır. Zafer sabredenlerin inananların sadık yâridir. Öyle bir cevap veriniz ki 7 düvel ne oluyor Bursa’da diye endişeye kapılsın.

"ARAMIZDA AYRIK OTU BULUNDURMAYACAĞIZ"

Aramızda ayrık otu bulundurmayacağız, saflarımızı sık tutacağız. Mutlaka Allah’ın izni ile başaracağız. Taviz vermeyeceğiz, mutlaka kazanacağız. Cumhuriyet’in 100. yılında cumhurun zaferine ulaşacağız.

Sözümüz sözdür, kararımızın da sonuna kadar arkasındayız. Oyalanma anlayışında değiliz. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Erdoğan’dır. Zillete karşı aynı mevzideyiz, Türkiye düşmanlarına karşı aynı cephedeyiz.

Vatansız millet neyse Türkiye’nin karşısına geçmiş zillet ittifakı da odur. Zillet partileri ile ulaşılacak bir gelecek yoktur. Karanlık zihniyet açısından bir farkları yoktur. Bu ittifakın çatısını alev almıştır. Paçası tutuşan Kılıçdaroğlu 'inadına beraber olacağız' demiştir. Beraberlik inançla olur, inatla değil.

HDP'YE BAKANLIK VERİLECEĞİ İDDİASI

  • Ahtapotun 6 ayağı bellidir, diğer iki ayağı HDP ile emperyalizmin ana unsurlarıdır. Zillet İttifakı’nın içinden en azında dürüst açıklamalar yapanlar da vardır. HDP’nin desteği ile büyükşehirleri kazanan belediler şimdi HDP’ye bakanlık açıklaması yapmaktadır. Böylesi zillet Türkiye'ye reva görülemez.

CHP’nin adımı taktikseldir, kurnazca bir manevradır. Gizli ajandaları, gizli gündemleri HDP ile ittifak kurmaktır. HDP'ye bakanlık vermek demek, teröristlerin tıpkı belediyeler gibi bakanlıklara da yerleşmesi demektir.

"KILIÇDAROĞLU'NUN KHK SÖZLERİ ABD'YE VERİLMİŞ GÜVENCEDİR"

Hiçbir projeleri, en küçük hazırlıkları yoktur. Masanın altında üstünde yer alan her parti profilinin görünüşü başkadır. Bunlar hala aday kim onu tartışıyorlar. Bursa’dan söylüyorum Zillet İttifakı kaostur. Zillet İttifakı boş boş konuşup gündemi doldurmasınlar. Türkiye’nin düşmanlarının elini eteğini öpmeden aday çıkaramazlar. Kılıçdaroğlu’nun KHK sözleri ABD’ye verilmiş güvencedir. ABD Başkanı Biden’dan onay almadan adayımız budur diyemezler.

Zillet İttifakının vaadi Türkiye'yi siyasi istikrarsızlık dönemine geri döndürmektir. Utanmayan yüzden, kalp inciten sözden, tütmeyen bacadan, ikiyüzlü dosttan, vermeden alan elden, gerçekleri çarpıtan siyaseti de rabbim cümlemizi korusun.

Devlet Bahçeli'den 'HDP'ye bakanlık' sözlerine sert tepki: Böylesi zillet Türkiye'ye reva görülemez
OYNAT 01:50
Devlet Bahçeli'den 'HDP'ye bakanlık' sözlerine sert tepki: Böylesi zillet Türkiye'ye reva görülemez
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bursa'da partisinin düzenlediği mitingde açıklamalarda bulundu. HDP'ye bakanlık verileceği iddialarına sert tepki gösteren Bahçeli, 'HDP'ye bakanlık vermek demek, teröristlerin tıpkı belediyeler gibi bakanlıklara da yerleşmesi demektir. Böylesi zillet Türkiye'ye reva görülemez' ifadelerini kullandı.


Galatasarayın 11i belli oldu

Galatasaray'ın 11'i belli oldu

​Sarı-kırmızılılar deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.
Taksit ve kriterler belli oldu

Taksit ve kriterler belli oldu

​Geri sayım başladı: TOKİ evlerine kimler başvurabilir?
Aday belli karar net

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bursa'da konuşuyor

Tarih verildi: Geri sayım başladı.

​İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri...

​Özelliğini öğrenince çok şaşıracaksınız.
Toplu ulaşıma kış tarifesi

Toplu ulaşıma kış tarifesi

​İstanbul'da yarın bu saatlerde ücretsiz olacak.
30 günde 30 şehir gezdi

30 günde 30 şehir gezdi

​Bisikletiyle 4 bin kilometre yol yaptı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.