MHP Genel Başkanı Bahçeli: Böylesi zillet Türkiye'ye reva görülemez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bursa'da partisinin düzenlediği mitingde açıklamalarda bulundu.

#CANLI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP Bursa Mitingi'nde konuşuyor.

https://t.co/QobbVJ4z0S — Yeni Şafak (@yenisafak) September 11, 2022

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başlıkları:

Bursalı kardeşlerimizin yanı sıra Çanakkaleli, Bilecikli, Yalovalı kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum. Geçen hafta Sivas muazzam bir açık hava toplantısına şahit oldu, birilerinin uykuları kaçtı.

Geride kalan günlerde Sivas açık hava toplantımıza bilen de bilmeyen de devamlı konuştu, tartıştı. Bu ne ki daha bir şey değil. Gördükleri göreceklerinin yanında hiçbir şey değil. Türkiye’nin kendilerinden ibaret olmadıklarını idrak etmek zorunda kaldı, bütün hesapları alt-üst oldu. Cesaretiniz varsa Sivas’tan sonra Bursa’ya bakın. Bakın da vatan sevdası, bayrak sevdası nedir görün.

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Bizim anketlerimiz maaşa bağlanmış şirketler değil, A’dan Z’ye Türkiye’dir. İman varsa imkan vardır. İrade varsa ihanet tutunamayacaktır. Zafer sabredenlerin inananların sadık yâridir. Öyle bir cevap veriniz ki 7 düvel ne oluyor Bursa’da diye endişeye kapılsın.

"ARAMIZDA AYRIK OTU BULUNDURMAYACAĞIZ"

Aramızda ayrık otu bulundurmayacağız, saflarımızı sık tutacağız. Mutlaka Allah’ın izni ile başaracağız. Taviz vermeyeceğiz, mutlaka kazanacağız. Cumhuriyet’in 100. yılında cumhurun zaferine ulaşacağız.

Sözümüz sözdür, kararımızın da sonuna kadar arkasındayız. Oyalanma anlayışında değiliz. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Erdoğan’dır. Zillete karşı aynı mevzideyiz, Türkiye düşmanlarına karşı aynı cephedeyiz.

Vatansız millet neyse Türkiye’nin karşısına geçmiş zillet ittifakı da odur. Zillet partileri ile ulaşılacak bir gelecek yoktur. Karanlık zihniyet açısından bir farkları yoktur. Bu ittifakın çatısını alev almıştır. Paçası tutuşan Kılıçdaroğlu 'inadına beraber olacağız' demiştir. Beraberlik inançla olur, inatla değil.

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HDP'YE BAKANLIK VERİLECEĞİ İDDİASI

Ahtapotun 6 ayağı bellidir, diğer iki ayağı HDP ile emperyalizmin ana unsurlarıdır. Zillet İttifakı’nın içinden en azında dürüst açıklamalar yapanlar da vardır. HDP’nin desteği ile büyükşehirleri kazanan belediler şimdi HDP’ye bakanlık açıklaması yapmaktadır. Böylesi zillet Türkiye'ye reva görülemez.

CHP’nin adımı taktikseldir, kurnazca bir manevradır. Gizli ajandaları, gizli gündemleri HDP ile ittifak kurmaktır. HDP'ye bakanlık vermek demek, teröristlerin tıpkı belediyeler gibi bakanlıklara da yerleşmesi demektir.

"KILIÇDAROĞLU'NUN KHK SÖZLERİ ABD'YE VERİLMİŞ GÜVENCEDİR"

Hiçbir projeleri, en küçük hazırlıkları yoktur. Masanın altında üstünde yer alan her parti profilinin görünüşü başkadır. Bunlar hala aday kim onu tartışıyorlar. Bursa’dan söylüyorum Zillet İttifakı kaostur. Zillet İttifakı boş boş konuşup gündemi doldurmasınlar. Türkiye’nin düşmanlarının elini eteğini öpmeden aday çıkaramazlar. Kılıçdaroğlu’nun KHK sözleri ABD’ye verilmiş güvencedir. ABD Başkanı Biden’dan onay almadan adayımız budur diyemezler.

Zillet İttifakının vaadi Türkiye'yi siyasi istikrarsızlık dönemine geri döndürmektir. Utanmayan yüzden, kalp inciten sözden, tütmeyen bacadan, ikiyüzlü dosttan, vermeden alan elden, gerçekleri çarpıtan siyaseti de rabbim cümlemizi korusun.