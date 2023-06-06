MHP'de TBMM Grup Başkanvekilliklerine Erkan Akçay ve Levent Bülbül getirildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak "Kılıçdaroğlu istifa etmeyi düşünüyor mu?" sorusuna yanıt verdi. CHP'nin çadır partisi olmadığını belirten Öztrak, "CHP dünyada eşine az rastlanır bir maziye sahip asırlık partidir. Bu partide kimse tek başına aklıma estiği gibi karar alamaz. Bizi başka partilerle karıştırmayın" ifadelerini kullandı.