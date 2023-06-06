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MHP'de TBMM Grup Başkanvekilliklerine Erkan Akçay ve Levent Bülbül getirildi

MHP'nin Meclis yönetimi belli oldu. MHP TBMM Grup Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre partinin TBMM Grup Başkanvekilliklerine Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül getirildi.

19:13 . 6/06/2023 Salı
DHA
Manisa Milletvekili Erkan Akçay - Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül

Manisa Milletvekili Erkan Akçay - Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül

MHP TBMM Grup Başkanvekilliklerine Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül getirildi.

MHP TBMM Grup Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi TBMM Grup Başkanvekilliklerine Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül getirilmiş; TBMM Başkanvekilliğine İstanbul Milletvekili Celal Adan ile TBMM İdare Amirliğine Gaziantep Milletvekili Sermet Atay görevlendirilmiştir" denildi.


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#MHP
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#Erkan Akçay
#Levent Bülbül
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