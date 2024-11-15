MHP'den 'üniversite sınavı kaldırılsın' teklifi

TBMM'de Milli Eğitim Bakanlığının 2025 yılı bütçe görüşmeleri sırasından MHP'den dikkat çeken bir teklif geldi. Görüşmelerde söz alan MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, üniversite giriş sınavının kaldırılmasını, bunun yerine başarıyı esas alan üniversiteye geçiş siteminin uygulamaya konulması talebinde bulundu.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Eğitim Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşüldü.
Görüşmeler sırasında söz alan milletvekilleri bütçe üzerinde görüşlerini dile getirirken MHP'den üniversite sınavlarının kaldırılması yönünde teklif geldi.
MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu
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in yüzde 100 seviyesine çıkarılması gerektiğini anlattı.
"Üniversite sınavı yerine geçiş sistemi getirilsin"
Milli bilincin güçlendirilmesi, temel insani değerlerin kazandırılması ve eğitim başarısının artırılması amacıyla yeterli kapasitenin tesis edilmesi gerektiğini dile getiren Aksu, "
Bağımlılıkla mücadele, akran zorbalığının önlenmesi, sağlıklı bir okul-aile işbirliğinin tesis edilmesi konusunda eğitimin her seviyesinde adımlar atılması gerektiğini düşünüyoruz. Üniversite giriş sınavının kaldırılmasını, bunun yerine ilk ve ortaöğretimde öğrencilerin bilgi, beceri, kabiliyet ve yeteneklerini dikkate alan etkili bir yönlendirmeye bağlı olarak, uygulanacak müfredatlar ile ortaöğretim başarısını esas alan ve fırsat eşitliğini gözeten üniversiteye geçiş sisteminin uygulamaya konulmasını öngörüyoruz.
" değerlendirmelerinde bulundu.
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