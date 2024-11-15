Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
MHP'den 'üniversite sınavı kaldırılsın' teklifi

MHP'den 'üniversite sınavı kaldırılsın' teklifi

00:3815/11/2024, Cuma
G: 15/11/2024, Cuma
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

TBMM'de Milli Eğitim Bakanlığının 2025 yılı bütçe görüşmeleri sırasından MHP'den dikkat çeken bir teklif geldi. Görüşmelerde söz alan MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, üniversite giriş sınavının kaldırılmasını, bunun yerine başarıyı esas alan üniversiteye geçiş siteminin uygulamaya konulması talebinde bulundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Eğitim Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşüldü.

Görüşmeler sırasında söz alan milletvekilleri bütçe üzerinde görüşlerini dile getirirken MHP'den üniversite sınavlarının kaldırılması yönünde teklif geldi.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu
,
okul öncesi eğitim
in yüzde 100 seviyesine çıkarılması gerektiğini anlattı.

"Üniversite sınavı yerine geçiş sistemi getirilsin"

Milli bilincin güçlendirilmesi, temel insani değerlerin kazandırılması ve eğitim başarısının artırılması amacıyla yeterli kapasitenin tesis edilmesi gerektiğini dile getiren Aksu, "
Bağımlılıkla mücadele, akran zorbalığının önlenmesi, sağlıklı bir okul-aile işbirliğinin tesis edilmesi konusunda eğitimin her seviyesinde adımlar atılması gerektiğini düşünüyoruz. Üniversite giriş sınavının kaldırılmasını, bunun yerine ilk ve ortaöğretimde öğrencilerin bilgi, beceri, kabiliyet ve yeteneklerini dikkate alan etkili bir yönlendirmeye bağlı olarak, uygulanacak müfredatlar ile ortaöğretim başarısını esas alan ve fırsat eşitliğini gözeten üniversiteye geçiş sisteminin uygulamaya konulmasını öngörüyoruz.
" değerlendirmelerinde bulundu.


#Üniversite Sınavı
#MHP
#Filiz Kılıç
#İsmail Faruk Aksu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PTT personel alımı başvuru takvimi belli oldu mu?