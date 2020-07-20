MHP'li Cemal Enginyurt kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir" açıklamasında bulundu.

ENGİNYURT'UN SON AÇIKLAMASINDAKİ İFADELERİ...

Fındık fiyatlarının açıklanması üzerinden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi eleştiren MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "AK Parti'liler niye bizi çağırmıyorsunuz? Ne yaptık size? Muhalefet mi ettik? Her yerde savunuyoruz anlatıyoruz. Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar" sözleriyle gündeme gelmişti.

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"MHP VAZGEÇİLMEZ SEVDAMDIR"

Disipline sevk edilmesinin ardından Twitter hesabından açıklama yapan Enginyurt, "Fındık üreticisinin hakkını savunmak vatanı savunmak gibidir. Fındıkta oynanan oyunlara karşı durmanın bedeli ağır da olsa, bu bedeli ödemek Ordulular adına şereftir. Şerefin tavizi olmaz. MHP vazgeçilmez sevdamdır." ifadelerini kullandı.

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