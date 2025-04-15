MHP'li vekilin kızı Devlet Bahçeli'den 'Roblox' talebinde bulundu

MHP Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, kızıyla birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında halen erişime kapalı olan Roblox oyunu da gündeme geldi. Dora, kızının oyunun yeniden erişime açılması yönündeki isteğini Bahçeli’ye ilettiğini, Bahçeli’nin ise bu talebe “Gündemimize alalım” şeklinde karşılık verdiğini aktardı.
Dora, ziyarete 23 Nisan 12 yaş TBMM Kupası Tenis Turnuvası final maçını birincilikle tamamlayan ilköğretim öğrencisi kızı Ahen’i de götürdü.
Devlet dedesinden istekte bulundu: Roblox'a erişim engeli kalksın
Dora, Genel Merkez'de Bahçeli'nin makamında gerçekleşen görüşmeye ilişkin fotoğrafları ve bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.
Dora, "Sevgili çocuklar, Müjde! Kızım Ahen Dora, birincilikle tamamladığı 23 Nisan TBMM Kupası Tenis Turnuvası final maçının ardından Devlet dedesinin elini öpmeye gittiğinde hepinizin mustarip olduğu bir sorunu ‘Yaparsa liderimiz yapar!’ diyerek Devlet dedesine arz etti." dedi.
Görüşmede Ahen'in yaş şartı getirilmesi önerisiyle birlikte Roblox'a erişim engelinin kaldırılmasını talep ettiği öğrenildi.
"Gündemimize alalım"
MHP'li milletvekili, Bahçeli'nin konuyla yakından ilgilendiğini ve "Bu konuyu gündemimize alalım o halde." dediğini söyledi.
Erişim engeli getirilmişti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 7 Ağustos'ta çevrimiçi oyun platformu Roblox'un Türkiye'de erişime kapatıldığını duyurmuştu.
Karar, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınmıştı.
Mahkeme, platformda çocukların istismarına neden olabilecek içerikler bulunduğu gerekçesiyle erişim engeli kararı vermişti.
Karar, UYAP üzerinden yayınlandıktan sonra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulamaya konulmuştu.