MHP Sinan Ateş davasına müdahil oluyor

MHP “suçtan zarar gören” sıfatıyla Sinan Ateş cinayeti davasına müdahil olmak için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurdu. MHP tarafından sunulan dilekçede, cinayetten sonra partinin kurumsal yapısına yönelik karalama kampanyası yürütüldüğü belirtildi. 17 aylık iddianame hazırlık sürecinde MHP’nin hedef alındığı, çeşitli medya organları ve sosyal medyada soruşturmanın gizliliği hiçe sayılarak gerçekle bağdaşmayan itham ve değerlendirmeler yapıldığı kaydedildi. MHP’yi hedef alan 154 kişinin tanık olarak mahkeme huzurunda ifadelerinin alınması istenen dilekçede, müdahillik talebinin Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 237’nci maddesi uyarınca kabul edilmesi gerektiği savunuldu. Söz konusu maddeye göre, tüzel kişiler de kamu davasına katılabiliyor.