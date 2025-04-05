MHP lideri Devlet Bahçeli iki ay sonra mesaiye başladı

Şubat ayında kalp kapakçığı değiştirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iki aylık aranın ardından mesaisine döndü. Vefatının 28. yılında MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in, Beştepe’deki anıt mezarını ziyaret eden Bahçeli, kabir ziyaretinin ardından Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’nın yeni hizmet binasını açtı. Burada Bahçeli’nin aracını güller atarak karşılayan sevenleri “Durma ilerle evlatların seninle”, “Hareketin lideri Devlet Bahçeli” sloganları attı. Daha sonra mesaisine devam etmek için genel merkeze geçen Bahçeli, parti genel merkezinden kalabalığa el salladı. Bahçeli’nin ziyaretinde bazı partililer duygusal anlar yaşadı.





TELEFON DİPLOMASİSİYLE GÜNDEMİ TAKİP

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin parti genel merkezindeki mesaisine başladığı belirtilerek, fotoğraf paylaşıldı. MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Genel Merkezimizde mesaisine başlamıştır. Allah başımızdan eksik etmesin” ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda, Bahçeli’nin makam odasında çekilen fotoğrafına da yer verildi. Bahçeli en son, 28 Ocak’ta partisinin grup toplantısına katılmıştı. Bahçeli iki aylık süre zarfında, telefon diplomasisi yaparak gündemi takip etmişti.





YARIM ASRA DAMGASINI VURDU

Türk siyasetinin yarım asrına damgasını vuran MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş, Başbakanlık Müsteşarlığı, milletvekilliği, Başbakan Yardımcılığı ve Devlet Bakanlığı yaptı. Askerlik ve siyaset hayatı milli ve manevi değerleri savunma uğrunda yoğun mücadele, hapis ve sürgünlerle geçen Türkeş, 4 Nisan 1997’de geçirdiği kalp krizi sonucu 80 yaşında hayatını kaybetti. Türkeş için 8 Nisan 1997’de düzenlenen cenaze törenine yoğun katılım oldu. Türkeş’in naaşı, Beşevler’deki anıt mezara defnedildi. Türkiye’nin tüm illeri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırım, Balkanlar ve Türkistan’daki Hoca Ahmet Yesevi’nin türbesinden getirilen topraklar, Türkeş’in mezarına koyuldu.



