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Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de

09:2318/04/2025, Cuma
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, 14 Mayıs 2024'te İstanbul'da imzalanan Türkiye-Azerbaycan Doğal Gaz İşbirliği Anlaşması onaylandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, 14 Mayıs 2024'te İstanbul'da imzalanan Türkiye-Azerbaycan Doğal Gaz İşbirliği Anlaşması onaylandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla, Türkiye’nin taraf olduğu iki uluslararası anlaşma Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 14 Mayıs 2024'te İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Doğal Gaz Alanına İlişkin İşbirliği Anlaşması" onaylandı.

Anlaşma, tarafların kendi topraklarından geçerek, Azerbaycan'dan ve üçüncü ülkelerden gelen doğal gazın alımı ve satımı, teslimi, takası ve transitine ilişkin işbirliklerini artırmayı amaçlıyor.


Ankara'da 16 Mart 2021'de imzalanan
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Altyapı ve İnşaat Projelerinde İşbirliği Anlaşması"
onaylandı.

Anlaşma, dayanışma, tamamlayıcılık ve karşılıklı saygı ilkeleri temelinde, tarafların yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerinde inşaat ve ulaştırma altyapılarının geliştirilmesi konusundaki işbirliğini ilerletmeyi amaçlıyor.




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