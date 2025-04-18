Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de

'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 14 Mayıs 2024'te İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Doğal Gaz Alanına İlişkin İşbirliği Anlaşması" onaylandı.

'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 14 Mayıs 2024'te İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Doğal Gaz Alanına İlişkin İşbirliği Anlaşması" onaylandı.

Anlaşma, tarafların kendi topraklarından geçerek, Azerbaycan'dan ve üçüncü ülkelerden gelen doğal gazın alımı ve satımı, teslimi, takası ve transitine ilişkin işbirliklerini artırmayı amaçlıyor.