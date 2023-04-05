Milletvekili aday listeleri için yoğun mesai

Ankara, 14 Mayıs seçimleri öncesi, en yoğun haftalardan birini yaşıyor. Milletvekili aday adayları kesinleştirilecek ve pazar günü Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Genel Merkezlerde yoğun bir mesai var. AK Parti'de, üst kurul çalışmaları başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği kurulda, listelere son şekli verilecek. Milliyetçi Hareket Partisi'nde ise hazırlanan geçici liste, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunulmuştu. Bahçeli'nin son şeklini vereceği liste, Cuma günü Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak.

'Bu hafta içinde netleşecek'

Partisinin seçim hazırlıklarına ilişkin Türkgün Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Bahçeli, "Milletvekili aday değerlendirme ve tespit komisyonumuz kılı kırk yaran çalışmalarını kuyumcu titizliğiyle sürdürüyor. Bu hafta içinde milletvekili listemiz netleşir. Bakalım zillet ittifakı nasıl bir kargaşa yaşayacak. Çünkü Cumhurbaşkanı adayı üzerinde kavgaya tutuşanların liste savaşları mukadderdir." açıklamasında bulundu.

CHP Genel Merkezi'ne giriş yasaklandı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde de milletvekili adaylarını belirleme süreci devam ediyor.

CHP'li kurmayların en geç bugün, listeleri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim etmesi bekleniyor. Aday Listesi, Cumartesi günü Parti Meclisi toplantısında oylanacak. CHP'de milletvekili aday adaylarının bugünden itibaren Genel Merkez'e girmeleri de yasaklandı.

CHP ile İYİ Parti arasında, ortak liste çalışması da var. Kulislere yansıyan bilgilere göre en az 9 ilde ortak liste olacağı belirtiyor. Ortak liste ile seçime girilecek il sayısının 15'e çıkartılması için yoğun temas var. Saadet, DEVA ve Gelecek Partileri arasında, "İttifak içi ittifak" formülü için de çalışmalar sürüyor. Ancak görüşmelerden, şu ana kadar sonuç çıkmadığı öğrenildi.











