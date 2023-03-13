Milletvekilliği adaylığı başvuruları başlıyor

CHP milletvekilliği genel seçimleri için aday adaylığı başvurusu da bugün başlayacak ve 20 Mart'a kadar sürecek. 0 bin lira olarak belirlenen başvuru için kadınlar, gençler ve yüzde 40 veya üzeri engeli bulunanlar 15 bin lira ödeyecek.