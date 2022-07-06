Milli Eğitim Bakanı Özer'den yeni kitap: Eğitimin 20 yılda dönüşümü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni kitabı “Türkiye’de Eğitimi Yeniden Düşünmek”te ilk ve ortaokul eğitiminde son 20 yılda yaşanan dönüşümü anlattı. 2000’li yıllarla birlikte Türk eğitiminde yaşanan gelişmelerin parametrelerinin ortaya konulduğu kitapta okullaşma oranının artırılması ve okullaşma konusunda Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ortalamasına yaklaşma çabaları işleniyor.

DAHA FAZLA ÖĞRENCİ EĞİTİME DAHİL

Eğitimde evrenselleşmenin gerçekleştirilmesi adına toplumun farklı kesimlerinden daha fazla öğrencinin eğitime dahil olabilmesinin sağlandığına işaret eden Bakan Özer, kitapta “Bu yolla hem okullaşma arttırılmış hem de eğitim göstergelerinde iyileştirmeler sürdürülerek kalite odaklı bir büyümenin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmıştır” değerlendirmesinde bulunuyor. Özer, öğrenci sayısındaki artışa rağmen eğitimde kaliteden taviz verilmediğini vurguluyor.

EĞİTİME DÖRT POTANSİYEL ALAN

Eğitimdeki sorunlara çözüm üretebilmek için birbiriyle ilişkili dört potansiyel alanın ortaya çıktığını belirten Özer bu dört alanı, ‘öğretmenlere yatırım yapılması, OECD ortalamasına göre düşük seviyede kalan okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarının artırılması, okullar arası imkân farklılıklarının azaltılması, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve iş gücü piyasasının dinamiklerine göre arz-talep dengesinin rasyonel bir zemine oturtulması’ şeklinde özetliyor.

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Bütüncül bir ilerleme

Bakan Özer, yeni kitabının amacını şu sözlerle anlatıyor: “Bu kitap dört alana ilişkin attığımız adımların daha iyi anlaşılmasına yönelik bir ihtiyaçtan ortaya çıktı. Kitapta yer alan tartışmalarla eğitim sisteminde bütüncül bir ilerleme sağlamak için farklı alanlarda yaptığımız iyileştirmelerin ortak amaca nasıl katkı sağladığını göstermeyi hedefledim” Vakıfbank Kültür Yayınları’ndan yayınlanan 179 sayfalık kitap, iki bölümden oluşuyor. İyileştirme alanlarına genel bakış başlıklı ilk bölümünde eğitim sistemindeki öncelikli sorunlar ele alınırken, ikinci bölümde ise iyileştirme alanlarına yönelik atılan adımlar değerlendiriliyor.

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