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POLİTİKA

Milliyetçilik budur: Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar 'KKTC Tanınmalı' tişörtünü giydi

Prof. Dr. Aziz Sancar, üzerinde İngilizce 'KKTC tanınmalı' yazan tişörtü giyerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin diğer ülkeler tarafından tanınmasıyla ilgili yapılan kampanyaya destek verdi. Sancar'ın bu desteğine sosyal medyadan beğeni yağarken, binlerce kullanıcı 'vatansever ve milliyetçi' yorumunda bulundu.

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Milliyetçilik budur: Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar KKTC Tanınmalı tişörtünü giydi
Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar, 'KKTC Tanınmalı' tişörtünü giydi

Türkiye, yıllardır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası toplumda tanınmasına yönelik çabalarını sürdürüyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 77'nci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcı ülkelere hitap ederek, katılımcı ülkelere KKTC'nin tanınması çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası toplumu Kıbrıs'ı tanımaya davet ediyoruz.

Rusya ile direkt uçuşlar kasımda başlıyor

Erdoğan'ın çağrısının yanı sıra geçtiğimiz ay KKTC ile Rusya arasında direkt uçuş seferlerinin başlayacağı açıklandı. Antalya aktarmalı planlanan Moskova-Ercan Havalimanı seferlerinin, kasım ayında başlaması bekleniyor. Rusya ile başlayacak direkt uçuş serüvenine yeni ülkelerin de katılacağı öngörülüyor.

  • Bu gelişmelerin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bir yandan uluslararası toplumda tanınmak için çalışmalarını yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti resmen tanınmalı
OYNAT 01:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti resmen tanınmalı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Kıbrıs Türklerine yönelik zulme dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik hakkının tescil edilmesi Ada'daki çözümün anahtarıdır. Uluslararası toplumun, BM prensipleriyle çelişir şekilde ambargolarla dünyadan koparılmaya çalışılan Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ni tanımaya davet ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC'nin sıçramasına vesile olacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC'nin sıçramasına vesile olacak

Bir destek de Aziz Sancar'dan

Bu çalışmalardan biri de, üzerinde İngilizce olarak yazılan 'KKTC Tanınmalı' baskılı tişörtler.

İngilizce yazılı olan 'KKTC Tanınmalı' tişörtünü, son olarak dünyaca ünlü Prof. Dr. Aziz Sancar giydi.

Sancar, giydiği tişörtle poz vermeyi de ihmal etmeyerek bir kez daha Türkiye ve KKTC'nin haklı davasında yanında olduğunu gösterdi.

Sancar'ın bu desteğine sosyal medyadan beğeni yağarken, binlerce kullanıcı 'vatansever ve milliyetçi' yorumunda bulundu:


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Milliyetçilik budur: Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar KKTC Tanınmalı tişörtünü giydi

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Görev başında bulunamadıklarında kesinti yapılmayacak.

​Bosna Hersek halkı için yaptığı fedakarlıklarla hafızalara kazındı.

​Kanser teşhisi konan Pyerre ile yolları ayırdığı için Giresunspor'a ceza verildi.

​Kayan kamyonet binanın üstüne uçtu.

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