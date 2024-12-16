Milyonların gözü Meclis'te

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bütçe görüşmelerinin ardından 23-26 Aralık tarihlerinde milyonları ilgilendiren kanun tekliflerini ele alacak. AK Parti; Meclis Başkanlığı'na bu hafta içinde 'sanayi torba teklifini' sunacak. Bu teklifin yeni yılın ilk haftasında Genel Kurula indirilmesi bekleniyor. Görüşmeleri tamamlanamayan Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi ile devlet memurları kanun teklifi Genel Kurul'a inecek.
BİRÇOK DÜZENLEME GÖRÜŞÜLECEK
1.7 milyon GSS prim borçlusu ile 550 bin çiftçinin sigortalılık durumunu içeren teklifin 24 Aralık'a kadar Meclis Genel Kurulu’ndan geçmesi beklenirken, 950 bin sözleşmeli memura ilave ikramiye hakkı tanıyan teklifin de 26 Aralık'ta kanunlaşması öngörüldü. Bu kapsamda, 1 milyon 700 bin kişinin 2 milyar lira tutarında genel sağlık sigorta borcu silinecek. 950 bin sözleşmeli memurların ise toplamda 4 milyar 600 milyon lira tutarında ilave ikramiye alacak.