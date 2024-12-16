Milyonların gözü Meclis'te

1.7 milyon GSS prim borçlusu ile 550 bin çiftçinin sigortalılık durumunu içeren teklifin 24 Aralık'a kadar Meclis Genel Kurulu’ndan geçmesi beklenirken, 950 bin sözleşmeli memura ilave ikramiye hakkı tanıyan teklifin de 26 Aralık'ta kanunlaşması öngörüldü. Bu kapsamda, 1 milyon 700 bin kişinin 2 milyar lira tutarında genel sağlık sigorta borcu silinecek. 950 bin sözleşmeli memurların ise toplamda 4 milyar 600 milyon lira tutarında ilave ikramiye alacak.