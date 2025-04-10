Mimar Sinan'ın doğduğu ev müze oluyor

Kayseri'de Mimar Sinan'ın doğduğu Ağırnas'taki evi müzeye dönüştürülecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile planlanan protokol kapsamında eserleri yüzyıllardır ayakta duran Mimar Sinan'ın doğduğu Ağırnas'taki evinin müze olacağını bildirdi. Büyükkılıç, "Mimar Sinan'ın doğduğu Ağırnas, dünyaya hitap eden yaklaşımla evrensel kültürü geleceğe taşıyan bir beldedir. Mimar Sinan'ı anlamak için onun felsefesini geleceğe taşımak lazım. Herkesin Mimar Sinan'ın yaşadığı Ağırnas'ı görmeye gelmesi lazım" ifadelerini kullandı.