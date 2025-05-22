Minibüsle çarpışan otomobil hurdaya döndü: Bir kişi öldü bir kişi yaralandı

Erzurum'un Şenkaya ile Ardahan'ın Göle ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda, Göle istikametine giden Ferdi Tarhan yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Ö. yönetimindeki ticari minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ferdi Tarhan hayatını kaybederken, Sima Nebati Alagöz ağır, minibüs sürücüsü Ahmet Özdemir hafif yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Sima Nebati Alagöz'ü araç içerisinden çıkardılar. Yaralılar tedavi edilmek üzere Göle ve Şenkaya ilçelerindeki devlet hastanelerine sevk edildi.