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Göreve giden polisler kaza yaptı: Takla atan araçtan yaralı kurtuldular

Göreve giden polisler kaza yaptı: Takla atan araçtan yaralı kurtuldular

19:0721/05/2025, Çarşamba
IHA
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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kazada yaralanan polisleri hastanede ziyaret etti.
Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kazada yaralanan polisleri hastanede ziyaret etti.

Bitlis'te göreve giderken refüje çarpan polis aracı takla attı. Meydana gelen kazada yol kenarındaki tarlaya düşen araçta bulunan iki polis memuru yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bitlis'te göreve giden polislerin içerisinde bulunduğu aracın takla attığı kazada 2 polis memuru yaralandı.

Takla atıp tarlaya düştü

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 15.00 sıralarında Güroymak ilçesine bağlı Günkırı Beldesi mevkiinde meydana geldi. Güroymak'ın Günkırı beldesi mevkiinde, göreve giderken refüje çarpan polis aracı takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, trafik ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Takla atarak yol kenarındaki tarlaya düşen araçtaki 2 polis memuru A.A. ile Ç.Ö. yaralandı.

Vali Karakaya'dan yaralı polisleri hastanede ziyaret

Ambulansla Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polis memurları, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralı polisleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek bilgi alan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, "Polis memurlarımızı ziyaret ettik. Çok şükür durumları iyi. İnşallah hayati tehlikeyi atlattılar. Birkaç hafta içine inşallah ikisinin de sağ salim aramıza döneceklerini düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili emniyet ve sağlık teşkilatımız ellerinden geleni yapıyor. Çok polislerimizin durumları da iyiye gidiyor. Emniyet teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hekimlerimize güveniyoruz. En iyi şekilde ilgilenerek arkadaşlarımızı sağlıklarına kavuşmalarına temin edeceklerdir. Tekrar geçmiş olsun, Allah şifalar versin" dedi.

Ziyarette Vali Karakaya'ya, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Gökmen Reyhanlı ve İl Sağlık Müdürü Seda Yılmazer eşlik etti.



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