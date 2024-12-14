Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Niğde
Niğde'de feci kaza: Polis aracı ile otomobil çarpıştı yaralılar var

Niğde'de feci kaza: Polis aracı ile otomobil çarpıştı yaralılar var

09:1714/12/2024, Cumartesi
G: 14/12/2024, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.
Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Niğde'de ekip otosuyla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2'si polis 6 kişi tedavi altına alındı.

Niğde'de ihbara gitmekte olan polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si polis 6 kişi yaralandı.


Kaza, saat 21.30 sıralarında Şahsüleyman Mahallesi Emin, Erişingil Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. İhbara gitmekte olan polis aracı ve otomobilin çarpışması sonucu polis memurları H.A. (39) ve Y.D. (36) ile otomobilde bulunan F.K. (21) İ.K. (26), K.K. (2) ile çarpışma sırasında yaya geçidinden geçmekte olan S.A. (35) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan yaya S.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından Niğde Valisi Cahit Çelik, hastaneye giderek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.




#Niğde
#trafik kazası
#emniyet

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli maaş zammında farklı oran çıktı: SSK ve BAĞ-KUR'luya refah paylı yüzde 16,86...