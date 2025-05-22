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Sivas'ta feci kaza: Traktörden düşen iki kadından biri öldü, diğeri yaralandı

Sivas'ta feci kaza: Traktörden düşen iki kadından biri öldü, diğeri yaralandı

09:3222/05/2025, четверг
AA
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Aynı aileden olan ve aralarında 8 yaş bulunan kadınlardan biri hastanede hayatını kaybetti diğerinin tedavisi devam ediyor.
Aynı aileden olan ve aralarında 8 yaş bulunan kadınlardan biri hastanede hayatını kaybetti diğerinin tedavisi devam ediyor.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Yeter ve Perihan Demirkan seyir halindeki traktörden düştü. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yeter Demirkan hayatını kaybetti. Perihan Demirkan'ın ise tedavisi sürüyor.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bulunan Sütlüce köyünde A.D'nin (57) kullandığı traktörde bulunan Yeter (57) ve Perihan Demirkan (65), seyir halindeyken yere düştü.


İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Kazada traktörün altında kalarak ağır yaralanan Yeter Demirkan, Suşehri Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Perihan Demirkan'ın aynı hastanedeki tedavisi sürüyor.




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