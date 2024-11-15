Miniklere ‘kardeş’ sofrası

Çocukların sağlıklı beslenmesi için okullarda "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" programı hayata geçiriliyor. Programla geleneksel beslenme alışkanlıklarının artırılması için ana okulları ve birinci sınıflarda; çorba, mevsiminde meyve etkinlikleriyle birlikte ‘kardeş’ ve ‘aile sofraları’ kurulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hayata geçireceği etkinliklerde çocuklarda sağlıklı gıda tüketimini sağlamak ve güvenli gıdaya teşvik etmek amaçlanıyor. Etkinliklerde, aileler çocuklarıyla birlikte aynı sofraya oturacak. Bazı okullarda atölye çalışmalarıyla sağlıklı besin hazırlama yöntemleri öğretilecek.