Anadolu meslek öğrencilerinden günlük 18 bin kişiye yemek

Gaziantep'te GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 100 öğrenci, okul bünyesinde kurulan imalathanelerde uzman öğretmenlerin rehberliğinde görev alarak günlük 18 bin kişiye 3 öğün olmak üzere 4 çeşit yemek ve 30 bin ekmek üretiyor. Bu üretimden elde edilen gelir ise döner sermaye ile okul bünyesine kazandırılıyor.

Proje kapsamında üretilen ekmek ve yemekler, Gaziantep genelindeki hastane, okul ve çeşitli kamu, kurum ve kuruluşlara gönderilirken bu gerçekleştirilen projede öğrencilerin hem mesleki becerilerinin geliştirilmesi hem de toplumsal ihtiyaçların karşılanması hedefleniyor. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yönetimi tarafından desteklenen projede öğrenciler, mezun olduklarında iş hayatına daha donanımlı bir şekilde adım atabiliyor.





SİGORTALARI DA YAPILIYOR

Gastronomi şehri Gaziantep'in ihtiyaç duyduğu nitelikli aşçıları yetiştirmeyi amaçlayan okul aynı zamanda öğrencilerin sigortasını da yaparak performanslarına göre aylık maaş veriyor. Harçlıklarını kazanan öğrenciler aile bütçelerine destek olarak sadece mesleki beceriler değil, aynı zamanda ailelerine gelir sağlama imkanı da buluyor. Hijyen, kalite ve lezzetten ödün vermeden hazırlanan yemekler, öğrencilere hem iş tecrübesi kazandırıyor hem de onlara geleceğe dair umut veriyor. Bu çalışmalarla GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, eğitimde örnek bir model olarak büyük takdir topluyor.





KAMU KURUMLARINA YEMEK HİZMETİ

100 öğrenci ile günlük 18 bin kişiye yemek ve ekmek ürettiklerini aktaran Okul Müdürü Samet Akyıldız, “Okulumuzda hem ekmek hem yemek üretimi yapıyoruz. Çeşitli kamu, kurum ve kuruluşlara yemek ve ekmek hizmeti sunuyoruz. Bu işi MESEM öğrencileri ile birlikte yapıyoruz. Her öğrencimiz burada asgari ücret üzerinden maaş alıyor. Kısacası öğrencilerimiz lise hayatına devam ederken maddi anlamda kazanç da sağlıyorlar” dedi.





SEKTÖRE ELEMAN YETİŞİYOR

Gıda ve fırın sektörüne öğrenci yetiştirdiklerini belirten Akyıldız, “Burada çalışan çocuklar lise öğretimi görmeyen gençler olduğu için buradan mezun olduklarında lise diploması almaya hak kazanıyorlar. Aynı zamanda teorik eğitimlerini pratiğe dökme imkanı buluyorlar. Bizler burada gıda ve fırın eleman öğrenciler yetiştiriyoruz. Her biri usta olacak kapasitede. Aynı zamanda çocuklarımız aile bütçelerine destek olmanın gururunu da yaşıyor” ifadelerini kullandı.





Karahan: Burada olmak benim için büyük avantaj

Hem okuyup hem çalışarak evine destek olduğunu söyleyen Esma Karahan, “Burada hem okuyup hem çalışarak evime destek oluyorum. Burada olmak benim için büyük avantaj. Arkadaşlarımızla aynı ortamda yemek yapıyor olmak mutluluk veriyor” şeklinde konuştu. Meslek lisesinde eğitim aldığı için mutlu olduğunu söyleyen Murat Yılmaz ise, “Burada ekip gibi çalışıyoruz. Çalıştığım bölümden çok memnunum. Burada hem paramızı kazanıyoruz hem de meslek ediniyoruz. Bu bölümü kendi isteğimle seçtim. İleride aşçı olmak istiyorum” dedi.











