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Yurt genelinde büyük denetim: Son bir haftada 527 bin 484 sürücüye işlem yapıldı

Yurt genelinde büyük denetim: Son bir haftada 527 bin 484 sürücüye işlem yapıldı

08:583/11/2024, Pazar
IHA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

24-31 Ekim tarihleri arasında 3 milyon 8 bin 247 aracın denetlendiğini ve 527 bin 484 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 24-31 Ekim tarihleri arasında 3 milyon 8 bin 247 araç denetlendi.


Yapılan denetimler sonucu ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 388 sürücüye işlem yapıldı.


Ayrıca hız ihlalinde bulunan 155 bin 261, periyodik muayenesi yaptırılmamış 34 bin 668, sürücü belgesiz araç kullanan 18 bin 465 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 12 bin 475 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte, toplam 527 bin 484 araca/sürücüye ceza uygulandı.



Trafik magandası polisi kandıramadı: Paylaştığı videolarla kendisini ele verdi

İstanbul Sarıyer’de, bir motosiklet sürücüsü abartı egzoz ile aşırı hız yaptığı anlarını cep telefonuna kaydedip, sosyal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, şahsın E.A, isimli kişi olduğunu tespit etti. Kontrol noktasında şahsı yakalayan polis ekipleri, sürücü E.A'ya, dikiz aynasız araç kullanmaktan bin 506 TL, makas atmaktan 6 bin 439 TL, takip mesafesine uymamaktan 690 TL, saygısızca araç kullanmaktan 690 TL, olmak üzere toplamda 9 bin 325 TL para cezası kesti. Şahıs hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapıldı. Motosiklet sürücüsü, polisleri kandırmak için ne kadar çaba göstersede sosyal medyada paylaştığı videolar kendisini ele verdi.



#trafik denetim
#İçişleri Bakanlığı
#araç

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