Mirası damatlar yiyecek

Baş hain Fetullah Gülen öldü ama örgüt içindeki kavgalar bitmedi. Gülen hayattayken oluşturduğu örgüt çarkının bozulmaması için yeğenlerini yapı içindeki yöneticilerle evlendirerek, kendi pozisyonunu sağlama almaya çalıştı, damatlarının nüfuzunu kullanarak daha da güçlendi. Yeni Şafak, örgütü istedikleri şekilde kullanan bu damatları mercek altına aldı.





4 DAMAT ÖN PLANDA

Örgüt içinde Cevdet Türkyolu, Adem Kalaç, Ahmet Kurucan ve Muhammed Yeşilyurt adındaki 4 damat ön plana çıkıyor. Bunlara ek olarak, İcra Heyeti'nde yer alan damat Ekrem Dumanlı da önemli güce sahip. Dumanlı, terör örgütünün ölen elebaşı Gülen'e en yakın işadamlarından İzzet Akyar'ın eski damadı olarak biliniyor. Kayınpeder Akyar, eski damadına güçlü destek vererek İcra Heyeti'nde yer almasını sağladı. Dumanlı, İzzet Akyar'ın kızından ayrıldıktan sonra kendisinden 17 yaş küçük Esra Dumanlı ile evlendi. Esra Dumanlı'nın, örgütün karanlık kutusu "Uzun Cevdet" lakaplı Cevdet Türkyolu'nun da akrabası olduğu biliniyor. Gülen'in kardeşi olan Seyfullah Gülen'in kızı Mebrüke Türkyolu ile evlenen Cevdet Türkyolu, 2023'te FETÖ'nün İcra Heyeti'ne getirildi, örgüt elebaşı Gülen'in son 30 yıldır en yakınındaki isim oldu. Türkyolu, damatlık ünvanından aldığı güçle "Herkul.org" internet sitesinin eski koordinatörü ve Gülen'in eski özel kalemi Osman Şimşek'in Pensilvanya'dan gönderilmesine neden olarak, internet sitesinin yönetimine ve Gülen'in özel kalemliğine kendi damadı Muhammed Yeşilyurt'u getirdi.





MEVKİLERİ HEP YÜKSEK

Gülen'in yetiştirdiği sözde mollalardan biri olan damat Adem Kalaç ise Seyfullah Gülen'in kızı Hansa Zeynep Kalaç ile evli. 1980'li yıllarda örgütün mahrem faaliyetlerinin kuruluşunda da görev alan Adem Kalaç, ABD'den yayın yapan EbruTV'nin genel yayın yönetmenliğini yaptı. 2023'te şekillenen örgütün İcra Heyeti'ne getirilen Kalaç, Türkyolu'nun bacanağı olduğu için örgüt içinde etkili ve güçlü.





PARANIN BAŞINA DAMAT

Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in kızıyla evlenen Ahmet Kurucan ise İcra Heyeti'ndeki isimlere karşı muhalif olan Ebuseleme Gülen'in de eniştesi durumunda. Osman Şimşek'ten önce örgüt elebaşı Gülen'in özel kalemliğini yapan Kurucan'ın sözde mollalardan biri olduğu biliniyor. Türkyolu'nun kızı Büşra ile evli olan Muhammed Yeşilyurt, Gülen'in yetiştirdiği sözde mollalardan biri. Osman Şimşek'ten sonra "Herkul.org" internet sitesinin koordinatörlüğünü ve ölen elebaşı Gülen'in özel kalemliğini yapan Yeşilyurt, Gülen'in ikamet ettiği son evde kişisel bakımını da üstlenen kişiydi. Türkyolu'nun bir diğer kızı Hafsa ile evlenen Ömer Çelik'in babası Ali Çelik ise Bank Asya'nın ortaklarından ve örgütün para kasalarından birisi.











