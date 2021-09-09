Mısır ile normalleşme için ilave adım

Türkiye ile Mısır arasında ilişkilerin normalleşmesi kapsamında Dışişleri Bakanlıkları nezdinde devam eden siyasi istişarelerin ikinci turu dün tamamlandı. İstişarelerin ikinci turu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül’de Ankara’da düzenlendi.
TEYİT EDİLDİ
- Dün tamamlanan görüşmelerin ardından ortak açıklama yapıldı. Buna göre istikşafi görüşmelerde, ikili konuların yanı sıra Libya, Suriye, Irak, Filistin ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler dahil bazı bölgesel konular ele alındı. Açıklamada, “Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır” denildi.