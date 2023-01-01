MİT Akademisi geliyor

AK Parti Yükseköğretim Kanunu’nda değişiklik içeren 11 maddelik teklifi Meclis’e sundu. Teklifin kabul edilmesiyle, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak. Akademi, istihbarat ve milli güvenlik ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim-öğretim verecek.

Teklifle ayrıca kamuoyunda sözleşmeli akademisyenlere kadro olarak bilinen soruna da neşter vuruluyor. Düzenlemeyle 50/d kapsamında istihdam edilen akademisyenler şartları taşımaları halinde kadrolarının bulunduğu üniversiteye atanmaları öngörülüyor.

Yüksek öğretimde disiplin soruşturmasına, disipline konu olay öğrenilince derhal başlanılacak ve soruşturma en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacak. Kınama ile bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarında 1 ay içinde; 1 veya 2 yarıyıl için uzaklaştırma ile çıkarma cezalarında 3 ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrayacak.