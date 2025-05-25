MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Türkiye'nin büyük bir prangadan daha kurtulma hamlesi

"Bugün özgüvenle dünyaya açılırken çok yönlü kimliğimizi hatırlamamız gerekiyor. Nasıl yerli ve milli olmak kendimizi dünyaya kapatmak anlamına gelmiyorsa, dünyaya açılmak demek de kendi özümüzden, köklerimizden, kaynağımızdan vazgeçmek anlamına gelmiyor."